賴清德：棄醫從政30年精神不變 3大使命確保國家生存發展

總統賴清德今接見社團法人台南市醫師公會、台南市27大醫事團體暨六師公會重要幹部。（總統府提供）

2025/05/26 16:40

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見社團法人台南市醫師公會、台南市27大醫事團體暨六師公會重要幹部時表示，他棄醫從政將近30年，一路走來精神沒有改變，擔任總統的3大使命包括確保國家的生存發展、確保全國人民生命財產的安全、顧2300萬人的飯碗。他強調，台海問題已經是全世界的問題，面對中國威脅，我們要跟民主陣營站在一起，就能避免戰爭發生。

賴清德表示，對現在多數人而言，民主就像空氣，越來越多人不知道「民主的可貴」。大家來到總統府也是民主的成就，國民黨執政時代，人民不可能來到總統府，直到陳水扁前總統當選總統，政黨輪替後，總統府才開放讓民眾參觀；蔡英文前總統上任後，擴大規畫總統府常設展，潘孟安秘書長也於去年5月重新布展；「民主」就是其背後重要的信念，人民做主，人民才是國家的主人，這就是民主進步的成果。

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賴清德表示，他擔任總統的3項使命，如同他棄醫從政30年的精神，一路走來都沒有改變。第一是確保國家生存發展，堅持民主自由的憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

賴指出，第二項使命是保護全體台灣人民的生命財產安全，「和平無價、戰爭沒有贏家」，他擔任總統，率領團隊結合社會各界力量，就是要確保兩岸和平、台灣安全、印太穩定，因此提出「和平四大支柱行動方案」，包含強化國防力量，無論是對外軍事採購或是推動國防自主，例如美國軍事工業來台尋求生產鏈的合作，證明台美在國防、國安上的合作範圍相當大。

他說，台灣要加強經濟發展韌性，不能將所有雞蛋放在同一個籃子裡，未來將持續朝「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的方向推動。

賴清德提到，台灣要跟民主陣營站在一起，美國總統川普、前總統拜登，日本首相石破茂首相、前首相安倍晉三、菅義偉、岸田文雄都在國際重要場合強調，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素；近來G7領袖也提到，反對用武力或威脅手段改變台海現狀，代表台海問題已經是全世界的問題。因此，面對中國威脅，我們要跟民主陣營肩並肩站在一起，大家團結，在國際上就有力量，就能避免戰爭發生，台灣、日本、菲律賓、韓國、澳洲以及美國都在強化國防，就是希望提高力量，靠實力達到和平。

賴清德也重申，只要中國對台灣以對等尊嚴的方式，能夠正視中華民國存在的事實，也能夠了解台灣人民追求民主、自由、和平、人權的生活方式，台灣願意和中國交流、進行各項合作，促進兩岸和平共榮的目標。

賴清德說，他的第3項使命就是要照顧2300萬人的飯碗，因此政府要全力拚經濟，提出各項發展計畫，不僅要照顧大企業、科技產業，也要照顧中小微型企業、傳統產業。近來行政院也提出多項對台南的建設計畫，希望未來大家一起努力，讓台南越來越好，也讓台灣越來越好。

訪賓一行包括台南市醫師公會榮譽理事長陳相國、理事長賴俊良、成大醫院院長李經維、奇美醫院院長林宏榮、郭綜合醫院總裁郭宗正等，由衛福部長邱泰源陪同前往總統府晉見總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

總統賴清德今接見社團法人台南市醫師公會、台南市27大醫事團體暨六師公會重要幹部。（總統府提供）

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