綠營不請自來破壞婚禮？ 新娘嗆罷賴清德遭親友打臉 網友看戲看傻眼！

近日網上一篇人妻抱怨8個多月前結婚有不認識的民進黨員「不請自來」，破壞整場婚禮氣氛的貼文意外吸引上百萬人關注。示意圖，與本文無關。（情境照）

2025/05/26 17:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上一篇人妻抱怨8個多月前結婚有不認識的民進黨員「不請自來」，破壞整場婚禮氣氛的貼文意外吸引上百萬人關注。從該名人妻過往社群活動記錄來看，可以看到她對這件事相當耿耿於懷，甚至曾因此跳出來嗆罷總統賴清德，但其貼文卻釣出不少親友打臉，讓大批網友看戲看傻眼！

一名女網友24日深夜在Threads上發文抱怨，「新人、主婚人，從未邀請任何政黨人士參加婚禮。卻在婚禮結束後，賓客轉知感受不舒服，才得知新人更換第二套禮服時，總統府的某先生、身穿市議員某女士名字背心的黨員不請自來，要賓客鼓掌歡迎他們進場？搶在新人前逐桌敬酒？擋住賓客觀看正在播放的二進影片？搞得氣氛尷尬，甚至把他們名字的花籃放在新人婚紗照的兩邊？」

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原PO接著說：「毀了！回不去了！本該是美好的婚禮，被迫莫名抹綠而毀，至今回想變成痛苦回憶。到底憑什麼如此過份的不尊重人、為所欲為、毀掉一生一次的婚禮硬轉變造勢場地？把自己的快樂建築在別人的痛苦上？俗話說：喜事是邀請，不請不到，白事是人情，不請自到。8個月+9天，未有任何一位破壞婚禮的人來道歉，總統府陳情信箱也只是個擺設，敷衍『所提事項，我們己轉知相關單位』……」

該貼文發布後，起初網友們因不清楚事情的來龍去脈，跟著批評政客不應該把人家的婚禮變成自己的造勢場合，但沒多久貼文底下出現不少原PO的親友打臉，一名自稱是新郎大哥的網友在底下回文痛罵：「先捫心自問你們這場婚禮跟家裡做多少溝通？婚後更是直接無法聯絡到我弟弟，只剩下你整天在網路上放話在同溫層取暖，我是不知道只會在網路上發文而不回家溝通只把事情片面的公審，能解決什麼事，丟臉！」

新郎大哥接著說，原PO提到的2位政治人物是家中長輩邀請，並非原PO所稱的「不請自來」。新郎二哥也出現留言：「我是新郎的二哥，來為各位觀眾排疑解惑。首先，妳說的那兩位政治人物，我們家以前就是他們的服務處，一直到現在，關係上就跟自己家人一樣親，你們買的房子有問題不也靠兩位政治人物幫忙的？」

新郎二哥接著也打臉原PO「不請自來」一說：「這兩位政治人物會出席是由家母邀請，實屬以親友身份參加， 並非來造勢拜票，我們男方這邊都由衷感謝妳口中的兩位政治任務百忙之中撥空參加，錦上添花，在此謝謝這兩位政治人物，辛苦了。這樣還要一直被發郵件檢舉被妳騷擾，人家一直被妳這樣騷擾，也是很困擾的知不知道？」

新郎二哥回文到這邊顯然火氣上來：「再來，妳吵多久了？去年9/15到現在，有問題出來面對溝通，訊息不敢讀不敢回，整天這邊發一下，那邊發一下，再由我堂妹們傳達給我看，啊每次妳內容也就都是這樣。妳丁XX？只剩妳還在選？不爽就重辦一次就好了，哪有這麼多問題？不到一年時間，家裡兩個長輩過世，有來看過、跪過、拜過？說結婚怎樣……阿妳是很大？不要再整天發文枵飽吵（台語：無理取鬧），又不敢出來講，妳有什麼不爽，二哥我隨時都可以相陪！瘋的又怎樣？我不怕死的，要怎樣我都沒差！」

除了原PO的大伯和二伯，原PO丈夫家的堂妹、堂弟、小嬸等親友也紛紛出來留言痛批。不過他們使用的都是新創設的帳號，據他們所言，這是因為原PO不爽跟他們溝通，封鎖了他們的主帳，因此才創小帳回文。整篇貼文因為親友們紛紛出來打臉、怒斥原PO，掀起網路熱議，至今已累積上百萬人觀看，不少網友發現，原PO過去在Threads多抱怨婚禮被綠營人士「破壞」，可見她相當不滿這件事。

還有人翻出今年3月某藍白粉發文「想罷免賴清德總統」，原PO也跳出來喊支持：「下台！下台！下台！我從不管政治，但他真的爛到一個不行，連底下的官員都管不好了！是執政黨又是總統府的人，不請自來毀掉人民的婚禮，讓賓客誤會新人是綠營的！至今195天仍然投訴無門，被毀掉婚禮真的痛苦萬分，一輩子就這麼一次的婚禮，到底憑什麼莫名其妙被毀？」

網紅「四叉貓」劉宇今天（26日）還特別轉發該文，酸「『鼻屎大的動機，汪洋般的殺意』，網路上總會嘲笑柯南這部作品，殺人原因都是一些多年前很小的理由，這兩天脆上面有一篇大長串的劇可以追：『人生第一場婚禮上見到婆婆的乾兒子出席時穿著綠營背心，導致跟婆家全員鬧翻，身為復仇新娘的我決定罷免賴清德總統來對抗整個婆家！』」

律師林智群也在臉書轉貼，「奇葩文共賞。一個結婚8個月多的新娘在網路上靠北結婚典禮時男方邀了綠營政治人物來，破壞她的婚禮。結果下面一堆親戚上來留言（都是新帳號，他們表示本帳都被新娘封鎖了，只能開新帳號），說那個政治人物本來就是男方阿嬤的乾兒子，他們家房子都是給人家當服務處使用，是很親的關係，而且人家來只是恭喜，也沒講什麼政治語言，結果新娘結婚後靠邀到現在，一堆人跟他溝通還被封鎖。嗯……這種千萬不要再放出來害人，謝謝。如果一個結婚細節可以讓妳耿耿於懷8個月，你乾脆不要結婚好了！婚姻裡面讓人不爽的事情可多了。」

近日網上一篇人妻抱怨8個多月前結婚有不認識的民進黨員「不請自來」，破壞整場婚禮氣氛的貼文意外吸引上百萬人關注。（圖翻攝自Threads）

有人翻出今年3月某藍白粉發文「想罷免賴清德總統」，原PO也跳出來喊支持，原因是她認為自己的婚禮被綠營破壞。（圖翻攝自Threads）

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