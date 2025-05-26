蘇嘉全陪同片山和之拜會 陳光復盼推廣澎日觀光交流

日本交流協會駐台代表片山和之（左），在台灣日本關係協會會長蘇嘉全（右）陪同，拜會澎湖縣長陳光復。（澎湖縣政府提供）

2025/05/26 16:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日本交流協會駐台代表片山和之今（26）日抵澎參訪，並在台灣日本關係協會會長蘇嘉全陪同，拜會澎湖縣長陳光復，陳光復誠摯歡迎，期盼與日本在旅遊、經濟方面建立互動交流，增進兩地情誼，共同推動地方發展。

陳光復表示，澎湖近年發展與日俱增，除觀光人次持續成長，返鄉人數、公司行號、合法民宿登記都持續上升，就業機會也隨之提升，景氣與就業環境的改善，讓青年返鄉就業，促進澎湖的發展與繁榮，同時社會福利政策逐漸完善，打造適合人居的安樂之島。

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陳光復指出，在澎湖縣政府團隊的努力下，完善的財政管理與執行，將資源投入地方建設及社會福利，成功實踐從零到百歲的全齡照護，為澎湖帶來更穩健且長遠的進步，未來社會福利政策會更為完善，讓澎湖民眾都能好好享受生活，無憂無慮度過人生。

片山和之表示，這是他第2次拜訪澎湖，預計走訪澎湖景點，體驗美麗的海島風情，他說，日本是台灣人最喜愛旅行的國家，台日之間有深厚的情誼，不論在經貿、文化或觀光交流，都期盼將來有更熱絡的互動與交流，強化雙方關係，早期也有日本馬公會，建立起雙方民間深厚友誼。

澎湖縣長陳光復致贈澎湖畫冊給日本交流協會駐台代表片山和之。（澎湖縣政府提供）

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