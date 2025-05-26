竹縣統籌款雖增加 明年歲出仍將不足5.59億元

新竹縣政府財政處長彭惠珠（左）詳細跟縣議員何智達說明財劃法修正後，新竹縣的自主財源雖然增加了，但因仍得弭平赤字等，如果明年的預算規模跟今年一樣，歲出仍將不足5.59億元。（記者黃美珠攝）

2025/05/26 16:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕預算戰爭從中央到地方都關切，新竹縣政府財政處長彭惠珠今天就在無黨籍縣議員何智達追問下坦言，比照今年的預算規模，明年縣府儘管有中央統籌分配稅款大幅添加了柴薪，自有財源增加，但因計畫型補助款被刪、一般性補助款也將減少，還有今年的赤字預算等需要弭平，所以實際明年的歲出恐將不足5.59億元，得縮減支出或須舉債因應。

何智達說，新竹縣今年歲出411.6億元，歲入384.65億，短差了26.95億元。如今統籌款雖被調高，但一般性和計畫型的補助不是減少就是被刪，他想了解縣府的自主財源有哪些？而在這樣新的統籌款分配政策下，新竹縣明年度的整個歲入到底會變多？還是變少?

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何智達希望縣府未雨綢繆，特別是在計畫型補助款中央確定不給下，縣府可別計畫弄了半天卻沒錢，又因沒有事前規劃而導致整個建設或工程停擺。

彭惠珠說，今年預算的自籌款有108.77億元，佔總預算的28.28%，其中3種中央款依序：統籌分配稅款76.37億元、一般性補助款80.66億元、以及計劃型補助款118.86億元。而屬於縣府自有財源的就是：統籌分配稅款和自籌款，總共185.14億元，佔總預算約48.13%。

她說，依新修正的財劃法，新竹縣的統籌稅款預估可增加184.7億元，但一般性補助款卻被刪減了20.68億元、計畫型補助款118.86億元全部沒有了，雖另獲回歸地方的土增稅5.2億元補血，可原由中央補助的代辦經費17億元也將同步改由縣府自行負擔，所以一來一往間，明年的財源預估只增加了33.36億元。

然而縣府還得弭平今年的26.95億元赤字跟完成12億元的特種基金盈餘繳庫，所以明年縣府的歲出規模仍將不足5.59億元。

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