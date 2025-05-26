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    陸委會：移民署官網設「通知繳附喪失原籍證明專區」 開放查詢

    陸委會今日表示，移民署全球資訊網已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，並開放「喪失原籍註記查詢」功能，歡迎多加利用。（圖取自陸委會官網）

    陸委會今日表示，移民署全球資訊網已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，並開放「喪失原籍註記查詢」功能，歡迎多加利用。（圖取自陸委會官網）

    2025/05/26 16:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府要求設籍定居的中國籍配偶等人士繳附喪失原籍證明，從4月21日至6月30日專案受理申請具結或延期。陸委會今日表示，移民署全球資訊網已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，並開放「喪失原籍註記查詢」功能，歡迎多加利用。

    陸委會指出，有關近期原籍中國人士補繳喪失原籍證明一事，本會及相關機關接獲不少民眾陳詢反映，因年代久遠，不確定自身是否已繳附經公（驗）證完成之喪失原籍證明而擔憂。

    陸委會說明，內政部移民署全球資訊網已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，並開放「喪失原籍註記查詢」功能，民眾若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可透過該功能查詢繳附喪失原籍證明的狀態，歡迎多加利用該署網站相關資源。

    陸委會提醒，主管機關移民署自今年4月21日起受理本次補繳作業，期限即將於本年6月30日截止，呼籲接獲通知的民眾，儘速補繳或提出申請，若是遭遇其他實際困難，也請立即向移民署反映（服務信箱：NIA2025@immigration.gov.tw；專線電話：02-23889393分機5042至5048及5660），亦可洽本會或海基會提供必要協助；切勿抱持消極觀望之態度，以免影響自身之身分權益。

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