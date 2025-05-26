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    返國分享經驗 WHA青年交流團：台、中代表團僅「擦身而過」

    台灣醫藥衛生青年聯盟於世界衛生大會（WHA）期間派出代表參與交流，代表團成員今日分享交流情況。（記者林志怡攝）

    台灣醫藥衛生青年聯盟於世界衛生大會（WHA）期間派出代表參與交流，代表團成員今日分享交流情況。（記者林志怡攝）

    2025/05/26 15:49

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣醫藥衛生青年聯盟於世界衛生大會（WHA）期間派出代表參與交流，代表團成員今日分享交流情況，台大流行病學與預防醫學研究所的江翊潔表示，這次WHA期間，僅與中國人士「擦身而過」，沒有其他更進一步的談話或交流，但也沒有實際受到中方代表團的威脅，或感受到緊張氣氛。

    台灣醫藥衛生青年聯盟李瀚恩指出，台灣參與國際組織屢屢受阻，這次聯盟前往WHA交流，並自主籌辦「2025全球衛生外交高峰會」，促成35國、近200位專家學者參與，未來也將持續集結跨領域資源，讓台灣青年在國際公共衛生領域發聲，讓世界看見台灣。

    至於外界關注交流團與中方代表的交流情況，江翊潔說，這次前往WHA期間，並沒有與中國人士交流，雖曾經在路上有遇到，但基於安全考量，並沒有進一步的談話，雖有收到中國官方派出182位人員參與WHA的消息，但代表團在當地並沒有實際受到威脅，或感受到緊張氣氛。

    江翊潔也提到，這次WHA通過「大流行協定」，台灣卻因為不是會員國，在其中沒能扮演角色，確實有些可惜，但全球有這樣的進展，仍是大家樂見的，未來也希望聯盟持續透過青年力量，讓世界看見台灣，並爭取青年參與國際活動、獲得國際地位的可能。

    中國醫藥大學藥學系的練晴則指出，這次前往WHA期間，青年團除參加活動外，也舉辦工作坊，讓與會來賓與青年有公開、公正的平台深度交流，活動中也論及很多重要議題，如健保、平等等，目標是希望透過這類平台，讓台灣青年在國際上有平等交流機會，未來也有機會進一步到國際發聲。

    另台灣醫藥衛生青年聯盟對內副理事長謝佳珩表示，這次代表團的行動著重於維持國際組織的聯繫，期間也與世界公衛學會聯盟等國際組織進行交流訪問，討論未來合作或交換機會，希望未來能讓台灣青年有機會進入國際組織，甚至擔任幹部，拓展台灣學生未來在國際組織中發揮影響力的機會。

    江翊潔認為，WHA通過「大流行協定」，台灣卻因為不是會員國，台灣沒能參與其中相當可惜。（記者林志怡攝）

    江翊潔認為，WHA通過「大流行協定」，台灣卻因為不是會員國，台灣沒能參與其中相當可惜。（記者林志怡攝）

    練晴表示，希望透過WHA會中的交流活動，增加台灣青年進一步到國際發聲的機會。（記者林志怡攝）

    練晴表示，希望透過WHA會中的交流活動，增加台灣青年進一步到國際發聲的機會。（記者林志怡攝）

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