朱立倫表態願「交棒黨主席」 韓國瑜反應曝

立法院長韓國瑜出席第27屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮並致詞，會中並與得獎來賓一同合影（記者田裕華攝）

2025/05/26 15:52

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時表示，黨主席改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」。立法院長韓國瑜今日下午出席第27屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮暨中文版創刊60週年活動，對於媒體詢問朱立倫交棒議題，韓國瑜僅稱「好、謝謝、謝謝」，快步進場參加活動，也在致詞、頒獎後快步離場。

韓國瑜進場時媒體詢問「如何看朱立倫喊順利交棒」、「韓院長本人會看好盧市長是好人選嗎？」，對此韓國瑜僅回應：「好，謝謝、謝謝，我們參加活動好不好」，隨即快步進入會場；而韓致詞、頒獎後，以趕行程為由，快步離場。

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朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤表示，朱立倫的說法讓他感受到衷心期盼更團結國民黨、更堅定地迎向下一階段的挑戰，放下任何內鬥與紛爭。

凌濤說，面對賴清德政府的濫權、清算，國民黨不能再被外界「見縫插針」。眾人必須展開具體行動團結為黨籍立委加油、募集社會資源，努力保住國民黨的優秀同仁，才能回應黨員及人民的期待。

凌濤強調，無論情勢怎麼變化，再艱辛、再多挑戰，他們心中只記得，力戰到底、全力以赴。為中華民國、為台灣民主，一起加油。

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