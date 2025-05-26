推核三重啟公投》民眾黨：能源多元台灣才有未來

立法院民眾黨團提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會決議定於8月23日投票。（圖由民眾黨提供）

2025/05/26 15:50

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院民眾黨團提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會決議定於8月23日投票。民眾黨今日嘲諷，核三停機後，停電簡直變成全台接力賽，小動物們扛起一半的缺電責任，其他縣市也有各種設備故障，本黨認為能源要多元，台灣才有未來，面對攸關台灣未來的重大議題，要透過公投把台灣未來決定權交由人民集體智慧決定。

民眾黨指出，這週天氣轉涼，民眾可能會有「沒那麼缺電」的錯覺，小動物的傷亡也會少一點，但這樣的錯覺能持續多久？核三停機後，停電簡直變成全台接力賽，桃園市豪雨造成地下線路短路，貓闖入配電所、誤觸開關，中壢、大園區超過5600戶停電；彰化縣伸港鄉有蛇類誤觸電桿設備，造成5730戶停電。

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台東縣鳥獸碰觸、藤蔓纏繞電力設備導致短路，太麻里鄉1天之內連續停電3次。民眾黨續指，花蓮縣北埔變電所設備故障，造成新城鄉和秀林鄉約9500多戶用電受到影響；高雄市再生水廠工程挖斷電纜，楠梓區停電長達7小時；低壓電纜故障，造成鹽埕區139戶停電；高壓電纜故障，造成苓雅區440戶停電；台中市長才質疑中火夜間火力全開，台電就宣布「設備更新」，大台中地區要輪流停電24天。

民眾黨認為，小動物們扛起一半的缺電責任，其他縣市也有各種設備故障，台電解釋跳電通通跟缺電無關，不過還好這幾天比較涼，萬一真的到以後35度，甚至37、38度的炎夏酷暑，到底還會有多少理由？

針對台電堅持沒有缺電，高雄市長陳其邁稱「各縣市要有足夠的電力供應，不應該由高雄市民來承擔整個外部的環境成本」，民眾黨批評，台電數據顯示23日晚間8點多，北、南、東部的用電量都比發電量高，南部用電量更超出發電量151萬瓩，只有中部發電量比用電量多，代表全台都在多用中部發的電，高雄市自己的電都不夠用，講別人倒是特別大聲。

民眾黨表示，全世界都在調整能源戰略，包含美國總統川普為了拚AI，已經著手鬆綁核能發展；德國也表示不再反對將核能視為再生能源；AI教父黃仁勳也說「台灣政府應該支持各種能源政策台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被污名。」

至於國內，民眾黨批評，只有民進黨還在緊抱「非核家園」神主牌，大量使用燃煤火力發電廠，製造空污，讓台灣人用肺發電。興達火力發電廠遭披露，已經沒有操作許可的燃煤機組在4、5月，3度啟動發電，高雄大林電廠機組除役後，也已8次啟動發電。

民眾黨重申，在賴清德總統上任週年，「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」請公決案，正式三讀通過。能源要多元，台灣才有未來、才有國安，才是解方。面對攸關台灣未來的重大議題，民眾黨要透過公投把台灣未來決定權交由人民集體智慧決定。

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