南投補助款減列近35億 議員沈夙崢：主計總處去年即通告提醒

南投縣一般性補助款減列近35億元，議員沈夙崢26日在議會質詢指出，因中央預算被大砍1439億元，主計總處去年即通告提醒各縣市政府可能調整補助款。（南投縣議會提供）

2025/05/26 15:39

〔記者張協昇／南投報導〕行政院對南投縣的一般性補助款減列34.96億元，影響縣政運作，惟議員沈夙崢26日在議會質詢時指出，其實行政院主計總處去年8月即對各縣市政府發出通告提醒，若中央預算遭立法院刪減，將調整對地方的一般性補助款，為何縣府財主單位沒有因而針對今年度預算編列事先調整因應，事後再來抱怨中央沒有誠信？

國民黨議員陳淑惠今在議會定期會質詢時表示，今年中央預算是歷年來編列最高，立法院只砍中央約6%預算，行政院即叫苦連天，並大舉刪減地方政府約25%已核定的一般性補助款，對縣府推動中的建設、社會福利措施及還債等各方面都造成衝擊，凸顯這根本不是一個有擔當的政府。

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民進黨議員沈夙崢則指出，藍白立委聯手大砍中央1439億元預算，還要行政院自行減列636億元預算，分明是要卡國家運作，地方自然受影響，相信事件的起因，人民心中自有公斷，況且去年8月30日，行政院主計總處即曾發函各縣市政府，提醒中央預算經立法院審議結果若有所刪減，將依其審議結果配合調整對地方政府的一般性補助款，縣府財政處及主計處應該可預期補款可能會被刪減，早就該針對今年度預算的編列事先調整，如今補助款遭減列，更應發揮專業，對於一些浮編或非迫切需要的建設進行調整因應。

縣府主計處長陳美秀答詢說，主計總處在去年8月30日的核定補助款公文中，確實有提到若中央預算遭刪減將調整對地方的補助款，但這是每年例行性的加註，不是今年才有，且今年3月31日，中央預算通過後，行政院發給縣府的補助款核定公文也還列原本的分配數，5月16日收到公文才發現減列近35億元，針對減列的補助款，縣府近日將進一步開會檢討如何調整預算因應。

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