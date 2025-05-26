「反廢死公投」案被駁 國民黨團：考慮行政訴訟提出救濟

立法院國民黨團提出的「反廢死公投」案，上週五被中選會以不符合公投法「重大政策之創制或複決」所定要件駁回。國民黨團考慮以行政訴訟方式提出救濟。（記者方賓照攝）

2025/05/26 15:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團提出的「反廢死公投」案，上週五被中選會以不符合公投法「重大政策之創制或複決」所定要件駁回。國民黨團今日召開記者會，嚴正譴責中選會以行政獨裁方式，違法沒收反廢死公投，不敢讓反廢死付諸民意，不敢交給人民公決。國民黨團考慮以行政訴訟方式提出救濟，雖然緩不濟急，但國民黨團堅持與被害人、家屬和社會安全站在同一方。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，相信包括中選會和綠營政治人物都知道這是毀憲亂政，赤裸裸違反《公投法》，在《公投法》中就明定立法院提出公投，中選會是無權審查，這項規範源自憲政上的五權分立，中選會不能凌駕法律，也不能凌駕中華民國最高民意機關立法院，否則就是獨裁。民進黨很清楚一旦公投順利舉行，就會受到人民用公投票嚴厲的抗議，所以剝奪公投，即便踐踏受害者家屬也在所不惜。

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藍委吳宗憲表示，民進黨政府不停地翻轉過去所堅持的理想，今天台灣人民面對一個將法律當自助餐的政黨，他們不會去感受被害家屬的心情，他們只怕公投數字會非常難看，乾脆直接用政權沒收公投，讓中選會變成立法院的太上皇。

吳宗憲提到，中選會為了要讓反廢死公投駁回找理由，竟然創造了憲判字第8號當中，「法官對死刑必須要有一致決」，稱之為「立法原則的創制」，認證大法官違反權力分立原則。我國大法官只有解釋《憲法》與法律衝突，以及統一解釋法律權力，沒有創設法律的權力，「立法原則的創制」就是認證大法官違反權力分立原則。民進黨政府荒謬到這樣的程度，直接沒收人民公投權利。

吳宗憲指出，考慮建議黨團以行政訴訟方式提出救濟，雖然緩不濟急，但至少國民黨是站在被害家屬這一方，社會安全網非常重要，不能夠容忍政客把社會安全拿來做為政治攻擊手段。

藍委葛如鈞嚴正指出，中選會駁回反廢死公投，卻同時通過核三延役公投，選擇性中立「只辦他想辦的公投」，不想辦的公投案，縱使有八成民意，他們也不管。葛如鈞要求中選會，正視人民訴求，不要選題目、交題目，變成民進黨忠心 的「選題會」，成為獨裁幫兇。

中華民國生命平權協會榮譽理事長張介能表示，站在被害者家屬立場，事關人命就是重大政策，廢死與否難道不屬於重大政策？他無法接受中選會所做的決議。士大夫無恥、是謂國恥，爾俸爾祿、民脂民膏，張介能要問中選會和專家學者們，你們書都讀到哪裡去了？

生命權平等協會理事劉祉源也說，八成民意反對廢死，中選會怎麼可以抹煞民意？這對受害者家屬公平嗎？劉祉源慎重呼籲政府，民意可以載舟，也可以覆舟，再次要求政府重視民意的呼聲。

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