「地動刪瑤」換將了 詹嘉文接棒領銜罷免吳思瑤：願承擔責任

罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」為替換備補領銜人啟動「鮭魚回郵」計畫，團隊召集人賴苡任近期與北市議會國民黨團多位議員召開記者會宣布回郵數量已達2218份。（資料照）

2025/05/26 15:28

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體領銜人張克晉無預警閃退引發嘩然，「鮭魚回郵」隨即啟動募集更改領銜人同意書，召集人賴苡任於19日宣布回郵數量已達2218份，順利達標。備補領銜人詹嘉文今在臉書發文，表示自己願意承擔責任，全力配合中選會的程序審查，成為吳思瑤罷免案的新領銜人。

詹嘉文直言，案件從啟動至今歷經波折，無數支持者持續關注、熱情不減。儘管過程充滿挑戰與考驗，但他認為，這不是某個人或單一團體的任務，而是人民對不適任民意代表的具體表達，是一次民主社會中對權力監督的集體意志。

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詹嘉文說，願意在法律與制度的框架下承擔全部責任，並全力配合中選會的程序審查，只為讓這項公民行動能夠持續推進，並特別感謝在第一階段中無怨無悔付出的提議人、志工與連署人，是他們的堅持與努力，讓這場公民行動至今仍保有希望。

詹嘉文也誠摯感謝召集人賴苡任與前任領銜人在面對無數司法壓力與程序障礙時仍選擇堅持到底，成功完成第一階段任務，「相信目前由賴苡任先生所掌握的連署名冊與第二階段3萬5千份的連署目標，在全體志工與士林、北投選區的支持下，能在最後的8天關鍵期順利完成。」

詹嘉文指，今天的罷免案，早已不僅限士林北投的在地事件，而是全國反對民進黨、反對獨裁政府的最大公約數，「罷免吳思瑤，就是罷免賴清德」這場行動，不只是民怨的集中爆發，更是民主最深層的展現，但未來的路仍充滿挑戰，誠懇呼籲所有支持罷免吳思瑤的朋友，不論是站在第一線的連署志工，還是在背後默默付出的支持者，請繼續挺身而出，共同完成這場捍衛選民權利、守護民主價值的最後一哩路。

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