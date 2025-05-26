內政部赴中交流資訊公開專區 首月登錄案件250筆

內政部4月建置「赴中國交流資訊公開專區」，鼓勵各級民選公職人員、宗教及人民團體將赴中國起訖時間、地點、事由等相關資訊於平台登錄，至今已累計登錄案件250筆。（內政部提供）

2025/05/26 14:55

〔記者李文馨／台北報導〕因應中國對台五大威脅，總統賴清德宣示國安統戰威脅17項因應措施，包括落實公職人員及宗教等團體赴中交流揭露制度。內政部4月建置「赴中國交流資訊公開專區」，鼓勵各級民選公職人員、宗教及人民團體將赴中國起訖時間、地點、事由等相關資訊於平台登錄，首月已累計登錄案件250筆。

內政部表示，赴中國交流資訊公開專區自4月13日上路迄今，累計登錄案件250筆，平均每週新增40筆，其中民選公職人員129筆、宗教團體69筆、人民團體52筆，顯示系統設計便民、操作簡單，廣獲各界團體支持，登錄意願穩健提升。

請繼續往下閱讀...

內政部指出，為推廣赴中交流資訊更公開透明，降低突發風險，保障國人安全，內政部於4月9日及4月11日邀請宗教事務諮詢委員會、人民團體及合作社舉辦業務聯繫會報，展示專區操作流程，並函請立法院、各級地方政府及議會、中華民國全國商業總會、中華民國全國工業總會及國軍退除役官兵輔導委員會等單位機關與宗教及人民團體，協助宣導主動完成赴中國行程資訊登錄。

內政部表示，未來將持續精進公開專區功能及民眾意見回饋，透過多元宣導管道，包括請各級地方政府協助更多團體熟悉登錄流程，相關資訊將在保障個人隱私之前提下公開，以利團體於赴中國期間若遇突發或緊急事件，政府能即時取得聯繫，提供必要協助與服務，有助於建立安全安心的交流環境，鼓勵國人踴躍利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法