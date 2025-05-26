民眾參加讀書會慘喪命 權復會5月賠償52件逾1.9億元

威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會。（資料照）

2025/05/26 14:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨在戒嚴時代實行恐怖統治，「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」今日表示，本月23日該會召開董事及監察人會議，通過51件生命或人身自由賠償金申請案，及1件財產所有權被剝奪的金錢賠償案，總賠償金額超過1.9億元。

權利回復基金會說明，截至4月底，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2520件，其中2212件獲得賠償、另有58件撤回申請、62件因申請人不符資格或其他要件而駁回；名譽回復證書申請案，截至上月底累計受理3635件，現已通過3270件。

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基金會指出，財產所有權被剝奪的案件方面，截至上月底則已受理306件、其中27件已通過賠償，另有50件撤回申請、161件駁回，駁回案件多為判決未宣告沒收、或有宣告沒收但後經國防部准免沒收、或依現有資料亦查無財產因國家不法行為遭剝奪情事。

基金會表示，本次通過的生命或人身自由受侵害案件中，有被害者時任民意代表，因借住親友家中遭逮後無故失蹤；亦有國小校長遭判無期徒刑、無辜民眾僅參與讀書會即失去寶貴性命。

基金會強調，本月董事會通過的財產案件中，有被害者遭沒收土地等財產，經基金會調查事實及證據，因不動產部分所有權已移轉第三人、動產部分經久已滅失，基金會經詳細計算財產價值後，依權利回復條例規定，以金錢方式予以賠償，回復被害者及後代家屬應有之權利。

基金會進一步說，5月19日時值「白色恐怖記憶日」，對於76年前所發布之戒嚴令，至今仍影響台灣政治與社會。除憑弔過往苦難及緬懷受難者外，更應從中汲取歷史教訓，共同守護人權自由，勿使國家不法行為再度重演。

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