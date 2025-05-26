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    台灣國陳峻涵合照喊「基隆絕沛差你一票」 林沛祥：尊重言論自由

    「台灣國」理事長陳峻涵（圖右）今天（26日）上午在基隆城際轉運站主動上前要與國民黨立委林沛祥（左）合影，陳拍照時突喊「基隆絕沛，差你一票」。（翻攝自陳峻涵臉書）

    「台灣國」理事長陳峻涵（圖右）今天（26日）上午在基隆城際轉運站主動上前要與國民黨立委林沛祥（左）合影，陳拍照時突喊「基隆絕沛，差你一票」。（翻攝自陳峻涵臉書）

    2025/05/26 14:20

    〔記者俞肇福／基隆報導〕針對「台灣國」理事長陳峻涵今天（26日）上午在基隆城際轉運站主動上前要與國民黨立委林沛祥合影，陳拍照時突喊「基隆絕沛，差你一票」；林沛祥表示，公民有言論自由，他完全尊重，他不覺得自己是被嗆聲。

    林沛祥今天偕同文化部次長李靜慧、基隆市副市長邱佩琳下，前往基隆市和平島考察古蹟遺址時受訪表示，公民有言論自由，這就是台灣、中華民國作為民主法治國家最可貴的地方，完全尊重所有人都有為理想、信念發聲權。

    他說，其實在陳峻涵之前，也有民眾向他抱怨中國國民黨，他也是回應「尊重，加油」。

    由於罷免團體「基隆絕沛」上週五（23日）將罷免二階連署送進基隆市選委會，林沛祥立委辦公室今天邀請文化部及教育部國教署辦理會勘，外界認為是受到罷免案的影響；林沛祥說，爭取建設與在公共議題直言不諱不衝突。從政後能講實話、直話，他都盡量不迴避，政治領域有許多「彎彎角角」，如果可直來直往，或許彼此能更透徹了解建設、議題。

    林沛祥事後受訪時表示，公民有言論自由，他完全尊重。（記者俞肇福攝）

    林沛祥事後受訪時表示，公民有言論自由，他完全尊重。（記者俞肇福攝）

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