藍白委員均缺席 立院司委會通過國安會預算解凍案

立法院司法及法制委員會繼續處理114年度國家安全會議預算凍結案，國安會副秘書長徐斯儉列席。（記者方賓照攝）

2025/05/26 14:14

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今處理「114年度國家安全會議」預算解凍案共3案，分別為業務費凍結30%（約1300萬元）、諮詢研究業務各凍結100萬元、200萬元。由於本案已於上週完成詢答及審議程序，在藍白立委均缺席、在場立委無異議的情況下，會議主席、民進黨籍召委莊瑞雄裁示「准予動支、提報院會」。

國安會被凍結的預算原總計4案，其中1案凍結政務人員待遇10萬元部分，已於21日會議通過，其餘3案因當時在場的國民黨立委翁曉玲、羅智強有異議，上週輪值的會議主席、國民黨籍召委吳宗憲裁示另訂期審查，今由莊瑞雄繼續排審，但當初有異議的委員今並未出席，會議開始僅2分鐘即通過解凍並散會。

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關於國安會被凍結的業務費，國安會書面報告指出，本會議114年度業務費編列4339萬8千元，截至4月底累計支出數1334萬2千元，占累計分配預算數1686萬5千元的79.11%，各項工作計畫迄均依照進度辦理。

至於今年度的主要工作重點，國安會提出6項，包括：基本行政運作、國防、外交、兩岸、全社會防衛韌性及資通訊安全。國防部分，協同國防部完善國防自主政策及加速建構不對稱作戰能力，並提升全民防衛動員能量，協助擘劃國防戰略及軍事戰略，強化國軍整體戰力，以面對中共的軍事擴張及全面施壓脅迫。

外交部分，國安會指出，協同外交部與理念相近國家攜手推動民主、自由與人權等普世價值，共同應對威權主義的威脅，並拓展我國國際參與，厚植支持我國的力量，確保我國主權地位，積極維護國家利益。兩岸部分，面對中國對兩岸及區域和平穩定的衝撞不斷加大，協同陸委會隨時掌握情勢變化，持續與全球民主國家深化合作，共同維護台海及印太區域的和平穩定。

國安會指出，為因應全球政經情勢變化，國安會持續掌握國際局勢及區域安全及時變化，擬定應處方案，對外增進與友我國家實質互動，對內提升全社會防衛韌性，以確保國家整體安全。

立法院司法及法制委員會今處理「114年度國家安全會議」預算解凍案共3案。（記者謝君臨翻攝）

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