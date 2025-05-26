T17、T18進度落後》市府詢問是否合作輝達 新壽︰無可奉告

台北市地政局長王瑞雲今率團至市議會民政委員會，報告112年決算案，多名與會市議員關注輝達落腳北士科的進度。（記者董冠怡攝）

2025/05/26 14:07

〔記者董冠怡／台北報導〕輝達執行長黃仁勳19日宣布海外總部落腳北投士林，外傳地點應是新壽得標地上權的北士科T17、T18用地。地政局長王瑞雲今率團至市議會民政委員會，報告112年決算案，多名與會市議員關注案件進度；王瑞雲說明，新壽依合約應於5月15日前完成都審，目前已逾期1週，23日發文請新壽說明，也致電詢問是否與輝達有合作，新壽仍僅回「無可奉告」。

市議員王閔生質疑，從輝達開始找尋海外總部合適地點，市府有無積極洽談？歡迎大企業進駐的同時，但原本的基礎問題尚未解決，有無可能變成輝達興建、新壽協助跑流程？或是新壽蓋好之後賣掉、轉手賺差價？切勿讓認真整理土地的市府、想要進駐北市的輝達當冤大頭。

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市議員李明賢、顏若芳、鍾佩玲說，大家的目標一致，都是希望能將指標性的企業留在北市，但從去年至今，市府態度被動，除了不停發函要求新壽說明，彷彿無計可施、無能為力，讓人覺得新壽未將市府放在眼裡，要求盡快盤點可用的政策工具，克服目前的困境，也應對外報告處理進度。

市議員陳賢蔚表示，輝達進駐不只是新壽跟輝達的事，而是攸關北士科整體開發使用、北市資訊產業發展，茲事體大，希望市府態度能夠再更強硬一點，不要因為處理不當，反讓輝達認為市府沒有魄力、甚至不來台北，那麼蔣萬安也不用連任了。

王瑞雲回應，地上權案興建期限為5年（至2027年）加2年（至2029年），目前尚未到達違約的程度，違約才會有限期改善、懲罰性違約金；可限期改善兩次，逾期未改善、改善未完成或未達市府要求，可終止租約。

此外，按照新壽提供的甘特圖，每到一個節點，市府就會注意進度有無延遲，首個節點是5月15日，尚未完成都審（去年9月有送都審變更，程序仍在進行中），因此主動發文要求說明延遲原因、策進作為，新壽電話回覆由於準備資料來不及，所以今天無法前來，但會回函，局處也說可另約時間，尚未收到回應，將持續督促。

王瑞雲說，輝達落腳T17、T18的訊息都是「報載」，府級長官有盤點北市可符輝達3公頃以上大小的5處地點，其中，當初有提北士科園區內的T3、T4、T12，輝達主動詢問T17、T18，市府也已告知兩塊地涉及地上權合約。市府曾詢問新壽是否T17、T18有合作，但新壽仍是「無可奉告」。

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