朱立倫稱願交棒 「好弟弟」江啟臣同框盧秀燕被問是否挺盧選黨主席

同框盧秀燕，盧秀燕稱「江啟臣是她的好弟弟」，幫爭取建設經費。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/26 13:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席改選估將在9月舉行，大罷免浪潮下牽動黨主席改選動態，國民黨內拱「藍營一姊」台中市長盧秀燕參選聲浪與日俱增，現任國民黨主席朱立倫首鬆口「願交棒」，立法院副院長江啟臣今早同框盧秀燕，盧秀燕兩度稱江啟臣是她的「好弟弟」，感謝他幫忙爭取建設經費，但江啟臣被問及是否鼓勵盧秀燕選黨主席僅回，因他曾是前黨主席，「不適合談這些事」，未有表態。

朱立倫面對藍營拱盧秀燕參選黨主席日益高漲的聲浪，首度鬆口表態「願交棒」，引發關注，盧秀燕今午被問及是否選黨主席，仍一貫以「盧式回應」強調，上班間不談政治、不談選舉，她專心市政。

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台中市今舉行「市政路延伸一標工程」 通車典禮，江啟臣也到場見證，與盧秀燕同框，盧秀燕說明市政路工程興建困難，經費龐大，感謝多名立委幫忙爭取經費，兩度感謝江啟臣，稱江啟臣是她的「好弟弟」，幫忙爭取建設經費。

會後江啟臣被問及朱立倫表態先是說，「我不知道吔，不好意思」；再被問是否鼓勵盧秀燕選黨主席，江啟臣則低調僅說，他是前黨主席，「不適合談這些事，謝謝」，未多做回應。

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