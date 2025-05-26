立院衛環委員會 解凍環境部經費8.17億

立法院社福及衛環委員會26日處理114年度環境部主管預算凍結報告案，環境部長彭啟明列席報告並備詢。（記者羅沛德攝）

2025/05/26 13:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕由藍白主導的立院年初刪凍政府部門年度預算，立院衛環委員會今處理環境部與其所屬機關今年度預算解凍案，其中因環境部尚未就「水泥業空污排放標準」提出修正案，因此除空品保護與噪音管制500萬仍凍結外，其他經費歷經逾4小時答詢與環境部提出書面報告後全面解凍。

環境部經費被刪2.78億元，另被凍結約8.22億元，立院衛環委員會今處理院會交付的114年度總預算決議，環境部主管預算134案，其中一案由民進黨立委林淑芬指出，內容為水泥窯燃燒SRF會有一定比例產生戴奧辛，但目前的「水泥業空氣污染物排放標準」僅規範粒狀污染物、硫氧化物與氮氧化物，主張應就相關規定修法，經費則隨草案預告解凍，但截至今日為主，因環境部尚未預告草案，因此維持凍結500萬元，整體經費解凍8.17億元。

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另就部分環團主張環評會議只讓每個登記參加的民眾發言3分鐘，是限縮參與權，環境部長彭啟明則澄清，民眾有問題除了可到現場發表意見，也提供網路平台，並且環評委員還會call out等，強定絕沒有限縮公民參與，並且開發單位也都會就民眾的問題具體回覆。

民眾黨立委陳昭姿則在處理過程中一度指要看環境部的態度，才決定預算是否解凍，後經雙方協調通過「環境部須持續落實公民參與，讓公民團體或居民等隔離到正式會議的會議室之外」等附帶決議後解凍。

對於預算幾乎都解凍，彭啟明表示，對於環評會議的部分，他個人向來主張公民公開參與，也是因環評委員反映會議過於混亂，甚至正反方吵成一團等，才會有會議參與方式的調整，但現在已經委由環境法律協會展開環評會議總體檢，另外也希望可以引進新科技，會再調整看看有沒有更好的參與作法；至於水泥業空氣污染物排放標準的草案修正則預計5月底、6月初就會預告。

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