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    首頁　>　政治

    顏翎熹、阿美現身民進黨女力營 盼更多女性為民主發聲

    民進黨性平部「妳，就是未來」：民主x女聲 政治影響培力營」發布記者會，並由嘉義市議員顏翎熹說明。（記者田裕華攝）

    民進黨性平部「妳，就是未來」：民主x女聲 政治影響培力營」發布記者會，並由嘉義市議員顏翎熹說明。（記者田裕華攝）

    2025/05/26 13:32

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨性別平等事務部7月5日、6日將在桃園舉辦「民主x女聲，政治影響培力營」，廣邀在罷免運動、公民倡議與政治實務展現影響力的年輕女性擔任講者，嘉義市議員顏翎熹、山除薇害發言人阿美等人今也在記者會分享經驗，從大罷免運動的年輕女性參與為起點，希望啟發更多女性參與公共事務、為民主發聲。

    民進黨今召開記者會，性平部主任李晏榕指出，今年營隊涵蓋「實戰演練」、「典範沙龍」、「國際交流」三大主軸，並特別聚焦女性在社會運動、政治參與、國際事務中的角色，從大罷免運動中的年輕女性參與為起點，期待參與者找到屬於自己的聲音與力量；即日起至6月9日開放報名，將招收60名20至35歲女性參加，詳情可關注民進黨性平部臉書與IG社群。

    嘉義市議員顏翎熹表示，她長期倡議性專區政策、關注性別平權，也不是政治世家出身，女性不需背景或完美條件就能參與政治，政策辯證不該是精英壟斷，更不該避談現實，期待這個營隊讓更多女性透過自我認同與公共討論，理解參與本身就是改變的開始。

    山除薇害發言人阿美分享從國小就遭遇性騷擾的經歷，並指出，台灣的性平制度還有很多進步空間，女性的第一人稱視角與受害經驗，是推動制度變革不可或缺的力量。她提到，在罷免行動中成為焦點人物後，仍面臨政治領域中的性別不平等，期待在營隊中進一步與學員分享她的經驗與行動。

    音樂創作人楊舒雅指出，女性早已是公民倡議的重要基石，在罷免行動中，超過6成志工是女性，卻時常成為性騷擾與暴力的對象，在街頭宣講時，部分男性只挑女性講者騷擾，女性參政的困境，往往藏在日常的羞辱與不被尊重中。她呼籲，政治不該是陽剛壟斷的場域，女性需要自由、安全發聲的空間，也需要更多政治參與的機會，這正是這個營隊存在的價值。

    營隊隊輔戴綺儀表示，去年營隊讓她找到志同道合的夥伴，並一同投入罷免馬文君等街頭行動，女性的加入不只是性別比例的問題，而是將來自不同背景、多元身分的觀點帶入公共領域，不論來自農村、漁村、城市或同志社群，女性都能以自身生活經驗，投入制度改變並形塑未來。

    民進黨性平部「妳，就是未來」：民主x女聲 政治影響培力營」發布記者會，並由民進黨性平部李晏榕主任（左一）、嘉義市議員顏翎熹（右三）、山除薇害發言人阿美（左三）、音樂創作人楊舒雅（左二）、民進黨發言人韓瑩（右一）營隊隊輔戴綺儀（右二）分別說明。（記者田裕華攝）

    民進黨性平部「妳，就是未來」：民主x女聲 政治影響培力營」發布記者會，並由民進黨性平部李晏榕主任（左一）、嘉義市議員顏翎熹（右三）、山除薇害發言人阿美（左三）、音樂創作人楊舒雅（左二）、民進黨發言人韓瑩（右一）營隊隊輔戴綺儀（右二）分別說明。（記者田裕華攝）

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