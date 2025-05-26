中國學者稱「小紅書」對統一後治台更容易 邱垂正：應避免被統戰

陸委會主委邱垂正指出，小紅書、抖音都是與中國對台統戰有關，呼籲民眾使用這些中國的APP時，應對於個資方面、置入的統戰言論格外小心。（資料照）

2025/05/26 12:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕上海復旦大學中國研究院長張維為近日聲稱，台灣年輕人喜歡小紅書，「統一後，治理台灣會比香港容易」。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，小紅書、抖音都與中國對台統戰有關，呼籲民眾使用這些中國APP時，應避免被中國統戰。

張維為有「國師」之稱，曾任鄧小平等國家領導人翻譯，在中國學者圈內屬於「鷹派角色」，常以「辛辣言論」評析台海及國際關係。

請繼續往下閱讀...

他日前在武漢大學的一場演講提及，自己曾在馬來西亞被問到台灣選舉越來越傾向「台獨」，當時一聽到這問題，他就笑了，當場回應拋出一個問題，「你有沒有想過另外一個問題，台灣沒有下一次大選了，對不對？萬事俱備了！」

張維為認為，台灣的制度是很落後的，台灣領導人的能力連一個「上海區委書記」都不如，台灣沒有全方位的鍛鍊，當台獨教材興起，很多統派人士、國民黨資深官員為了選票沒有阻止，結果導致一代台灣人年輕人不認同中國。

張維為更說，隨著網路興起，包括小紅書等都是台灣年輕人非常喜歡的，所以他們越來越受中國的影響，相信台灣統一之後，治理台灣會比治理香港還要容易，「過去我們一直講一國兩制，不接受我們就一國一制了，這很簡單」。

對此，邱垂正指出，小紅書、抖音都是與中國對台統戰有關，呼籲民眾使用這些中國的APP時，應對於個資方面、置入的統戰言論格外小心。他呼籲，各級學校對於使用這類中國APP要有識讀，避免被中國統戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法