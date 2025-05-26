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    批中火「火力全開」 盧秀燕再喊話中央：勿一意孤行

    為中火屢摃中央，盧秀燕今再喊話中央時猶未晚、勿一意孤行。（記者蘇孟娟攝）

    為中火屢摃中央，盧秀燕今再喊話中央時猶未晚、勿一意孤行。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/26 12:45

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三廠2號機組停機，台中市長盧秀燕連日多次批台電讓台中火力發電廠「火力全開供電」，今日她再指，連高雄興達及大林電廠除役燃煤機組都上場救援，顯見國家電力緊張，喊話中央「時猶未晚」，做錯事沒關係，做對的事及時更正就好，「一意孤行就不太好」。

    核三廠2號機停機後，盧秀燕近來為中火因而火力全開屢摃中央，今再說，最近中火「火力全開」，高雄的興達及大林電廠除役的機組也都已經上場救援，這些早已過使用年限、最老舊、最骯髒、最不堪使用的機組都要下場救援，「可見國家電力之緊張」。

    她說，當初中央要停核電時，很多工業、精密業園區的業者最擔心國家有沒有準備好、備用電力是否足夠，是否一定要用骯髒、影響健康老舊的電來救援呢。

    盧秀燕喊話中央要好好思考能源政策「時猶未晚」，只要做對的事趕快及時更正就可以，不要放著民眾、廠商的聲音不管，「一意孤行這樣就不太好」。

    她說，做錯事沒有關係，只要把別人的建言聽入耳，好的建言趕快思考一下，調整能源政策，要發乾淨、有效率、便宜的電。

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