盧秀燕參選國民黨主席助「反罷」？ 吳思瑤籲勿將內部鬥爭外部化

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/05/26 12:50

〔記者謝君臨／台北報導〕對於國民黨主席朱立倫表態願意「交棒」黨主席大位，以及台中市長盧秀燕若角逐是否帶動藍營「反罷免」氣勢。立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，朱的連任危機來自於他的領導無方，包括罷免連署系統性、集團式的偽造犯行。她對於國民黨的家務事表示尊重，並呼籲角逐藍營黨主席者勿將內部鬥爭外部化。

對於朱立倫表態願意交棒，被質疑是否視大罷免情勢「以退為進」？吳思瑤受訪時直言：「這是國民黨的家務事。」她說，朱立倫確實處於連任危機，主要來自於他的領導無方，造成黨內的人對他產生信任危機，更嚴峻的是，他領導的國民黨一再違法犯罪，甚至連罷免連署都可以是一個系統性、集團式的偽造犯行，這些作為造成國民黨喪失社會信任、喪失社會公信力。

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吳思瑤說，當一個政黨的公信力受到嚴重挑戰時，黨魁本身也應好好思考他的領導問題。國民黨未來要角逐黨主席者眾，希望不要把內部競爭外部化，也就是不要為了自己要邁向黨主席的權位，鬥臭政府部門、執政黨、操弄司法，包括現在又來攻擊中選會，這些都是利用攻擊與政治操作，以達到參選的聲量和正當性。

此外，對於盧秀燕若參選國民黨主席，是否會帶動藍營選民出來投不同意罷免。吳思瑤表示：「都尊重。」並重申國民黨的黨魁之爭不要把內部鬥爭外部化，消費很多政治議題造成社會對立，讓整個台灣社會在國民黨的操作之下變成法盲、理盲，不樂見這種操作方式。

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