歐陽娜娜遭撤銷國籍？ 內政部：目前沒有中國身分不會取消

媒體詢問有關歐陽娜娜是否已經被撤銷國籍，內政部次長馬士元（見圖）指出，歐陽娜娜本身是具備身分證的國民，目前沒有清查出中國身分，不會這樣就取消歐陽娜娜的國民身分證。（記者方賓照攝）

2025/05/26 12:32

〔記者陸運鋒／台北報導〕內政部次長馬士元今天參加立法院司法及法制委員會就針對「跟蹤騷擾防制法」施行3週年專題報告，會前媒體詢問有關歐陽娜娜是否已經被撤銷國籍，馬士元指出，歐陽娜娜本身是具備身分證的國民，目前沒有清查出中國身分，不會這樣就取消歐陽娜娜的國民身分證。

至於政府專案清查軍公教人員是否持領中國大陸證件情況，馬士元指出，第2波清查對象包括公職跟公立學校教師，而第1波部分，目前仍有8千多位在等待回復，大部分在海基會做文書驗證，有一些文件還在旅行，會協助民眾進行相關申請，早日完成法定程序。

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媒體再度詢問，是否仍很多人還沒申請？馬士元則說，文件都還在回送中，只知道有8000多位還沒到內政部，尚待所有文件回來後，才知道沒有申請的數字是多少。

馬士元指出，民眾有困難的話，包括個別困難或在取得文件上有其實質上無法做到等情況，相關單位會專案協助，這部分都有在進行。

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