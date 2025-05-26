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    籲藍白別再擋國安法案 吳思瑤：人民怒火即將引爆！

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/05/26 12:10

    〔記者謝君臨／台北報導〕面對中國統戰滲透，總統賴清德3月召開國安高層會議並提出17項因應策略，行政院已召集相關部會，預計8月起陸續提出修法草案。然而，面對立法院在野黨席次多數，民進黨團幹事長吳思瑤說，行政部門提出審視局勢、更嚴謹的國安法案，當然是期待的。她也呼籲藍白別再擋，「人民的怒火，即將引爆！」

    行政院長卓榮泰日前受訪指出，針對17項因應策略，行政院召集相關部會，提出共103項修法、計畫與措施。對於未涉及修法者，現已推動；至於涉及修法部分，預計提出修正「陸海空軍刑法」、「軍事審判法」、「兩岸人民關係條例」等，另據了解，國防部8月將提出軍審法初步草案。

    對於立院藍白多數，吳思瑤直言，國安法案確實讓我們步步受阻，連排案都受到影響，就連最低階、最可行、最容易達到的立委赴中登載，在程式委員會就被擋了407次；但賴總統揭示了國安17項措施，當然要回應在各項立法和修法。

    吳思瑤指出，民進黨團已先行提出黨團版修法草案，並安排了「國家安全法」的審議，這週還有「兩岸人民關係條例」的審議，當然我們也非常樂見行政部門、國安部門在全面審酌局勢後，提出更完整、嚴謹的行政院版，這當然是期待的。

    吳思瑤說，每個會期都是國安會期，不論國安法案落在哪個會期審查，盼朝野能好好辯論進行修法。她也呼籲在野黨，嚴肅的國安問題不分顏色，而在國安法案的審議中，也會再次讓國人清楚看到，「藍白到底是站在台灣這一邊，還是要當中共同路人。」

    此外，對於國民黨喊話將能源議題列入「國安情勢簡報」。吳思瑤反問，前陣子不是才聽到民眾黨主席黃國昌說國安簡報要不設前提嗎？那現在要求加增哪些題目，「這不就是設了前提嗎？」所以嘴巴說要不設前提、樂意參與，但又要設下很多題目，或還要直播之類的，這都是程序安排上的干擾。

    吳思瑤說，總統賴清德的用心良苦與善意，希望在野黨都能夠真心誠意的收到，現在整個國安簡報還在規劃當中，對於藍白所拋出來的各項建議，相信國安團隊也會做適度的安排和回應。

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