從政不是初衷「山除薇害」阿美：民進黨徵召補選立委也會婉拒

「山除薇害」發言人阿美表示，未來會不會從政，即便有興趣也不會是現在，這不是她的初衷；就算民進黨真的徵召，她也會婉拒。（記者田裕華攝）

2025/05/26 11:57

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免潮持續延燒，31件國民黨立委罷免案完成二階段送件，「山除薇害」發言人阿美也被媒體點名參與補選，阿美今出席民進黨「民主x女聲，政治影響培力營發布記者會」時回應，目前只希望罷免行動能順利進入三階投票，未來會不會從政，即便有興趣也不會是現在，這不是她的初衷；就算民進黨真的徵召，她也會婉拒。

被問及是否有意願代表民進黨參與立委補選，阿美表示，謝謝大家對於她能力上的肯定，投入政治有很多方式，不一定要投入體制內參選才是，投入罷免就是參政的一種。

請繼續往下閱讀...

阿美指出，從去年青鳥行動到現在整整一年，這一年的努力她問心無愧，她目前只希望把罷免行動順利圓滿三階投票，未來會不會從政，即便有興趣也不會是現在，這不是她的初衷。

阿美說，她本業也蠻忙的，暫時沒有這個考慮，她原本生活非常愜意，暫時真的沒有考慮。面對媒體追問，屆時就算民進黨真的徵召也會婉拒？阿美回說：「對，謝謝。」並透露，確實耳聞民進黨要徵召罷團人士補選，但她本人沒有收到這個消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法