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    「反廢死」公投被駁藍跳腳 吳思瑤：國民黨人就是這麼巨嬰

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/05/26 11:41

    〔記者謝君臨／台北報導〕中選會決議「反廢死」公投案並非「重大政策之創制或複決」，不符規定，礙難辦理公投，遭國民黨批評是判台灣民主死刑。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤直言：「我們毫不意外。」她說，國民黨違法亂紀提出來的公投案語焉不詳、文不對題，只要不符他們的意，就只會攻擊別人不公平，就是這麼的巨嬰。

    立院日前分別通過「反廢死」與「核三延役」兩件公投案，中選會決議，「反廢死」公投案並非「重大政策之創制或複決」，不符合「公民投票法」規定，礙難辦理公投。「核三延役」公投案則符合規定，將於8月23日投票。

    對於國民黨批評中選會此舉是「判台灣民主死刑」。吳思瑤表示，不管中選會對於幾大公投案的決定為何，在野黨委員一定會鬥臭中選會、把中選會打成政黨側翼，「我們完全不意外，因為一路走來，國民黨人就是這麼的巨嬰啊！不符他們的意，就只會攻擊別人不公平。」

    吳思瑤說，國民黨違法亂紀提出的公投案語焉不詳、文不對題，早在論述「反廢死」公投過程時，民進黨已一再提醒，法理面有問題、站不住腳，實質面更是莫須有的操作，台灣沒有廢死，提一個「反廢死」的公投到底是在搞哪一樁？只是為了用公投救罷免，藉此進行政黨的政治動員，如此而已。

    「請國民黨不要這麼巨嬰！」吳思瑤指出，國民黨、民眾黨各提一個公投案，一勝一負，有成立的、也有被駁回的，這代表中選會秉公處置、依法行政。雖然民進黨對於核三公投案抱持遺憾的立場，怎麼可以把政治人物要承擔的核安、核廢處理，及非常嚴肅的國人生命財產安全這件事情拿來公投，「人命可以公投嗎？安全可以公投嗎？」

    吳思瑤說，雖然民進黨團也認為這樣的公投提案不應當成立，但是我們尊重獨立機關中選會獨立行使職權。「國民黨不要只挑對自己政治操作有利的事，持續鬥臭獨立機關，也不要再巨嬰下去了，不是全天下只有你最大，一切都要聽你的。」

    此外，對於輝達執行長黃仁勳表態政府應投資核能。吳思瑤表示，有關核能、能源的議題，民進黨的立場非常一致，3個前提都要具足，包括核安不打折、核廢處理要有正確解方，最後是重中之重，要有社會共識。

    她認為，黃仁勳的發言，當然代表了產業界對於能源穩定和供電的期盼，相信黃在投資任何一個國家、布局產業時，也會考量在地供電、基礎設施是否完備，所以政府要做到能源、供電無虞，電網韌性等這都是政府的責任，相信政府在這方面的作為都是努力的，要強化提供民生和產業的用電無虞。

    吳思瑤說，「這就讓我們再次提醒在野黨委員」，1000億撥補台電的預算，攸關台電能不能夠強化電網韌性、提升基礎設施，讓全台灣不論民生用電或產業用電，都能夠無虞、穩定，請在野黨委員應當要支持。

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