吳豊山稱兩岸「傳話管道暢通」 邱垂正：只是描述客觀事實

陸委會主委邱垂正今天接受廣播節目訪問說，吳董事長只是描述客觀事實，當然希望兩岸官方正常對話及交流，遺憾的是中國提了政治前提和框架。 （翻攝直播）

2025/05/26 11:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會董事長吳豊山近日在立法院備詢時說兩岸「傳話管道暢通」，遭國民黨立委質疑是「密室協商」。陸委會主委邱垂正今天接受廣播節目訪問說，吳董事長只是描述客觀事實，當然希望兩岸官方正常對話及交流，遺憾的是中國提了政治前提和框架。

邱垂正表示，例如中共要求接受「一中原則九二共識」，將我們當成地方政府，或要消滅中華民國主權，甚至要台灣承認是中華人民共和國一部分，這些政治前提是我方無法接受的，所以正常對話是困難的。

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邱垂正指出，2016年之後，中國就拒絕跟我官方對話，就我方而言，仍維繫過去跟中國溝通的聯繫機制，也依照兩岸條例相關規定與中國互動，仍維繫陸委會跟國台辦、海基會和海協會的溝通聯繫機制。

邱垂正談及，他2023年擔任海基會秘書長時，海基會一整年傳真給對岸信函是3179封，裡面很多人民陳情案件，有把台灣一些實況告訴中方，讓對岸了解兩岸情勢，避免中共誤解誤判，既有溝通機制仍在運作。

邱垂正提到，中方已讀不回，我立場是你已讀不回或怎樣回，我們都尊重，但我們仍會把認為是重要的訊息提供給對方。雖然海協會沒有回，但事後會有民眾打電話來海基會表達感謝，可見事情還是有處理。

「兩岸仍有26項協議正在執行，目前都沒有廢止！」邱垂正說，政府是依法行政，例如1990年由兩岸紅十字會簽署的金門協議、1993年辜汪會談簽署的4項協議，包括文書驗證查核協議、掛號信查詢協議、兩岸會談安排等協議，以及馬英九總統任內所簽署23項，目前正在執行有21項，總共加起來有26項，雖然中共刻意不遵守協議，但我方都有定時檢視協議有無落實。

他強調，現在這些兩岸協議雖然不被中國遵守及落實，但這些協議在事務上官員仍然有某種程度溝通。此外，兩岸之間真的有很多熱心人士，包含台商、學者、媒體工作者、公協會、社團負責人等，往來兩岸都會提供資訊，所謂「傳話管道暢通」應該是指這個部分，他們都會提供所掌握的資訊，避免兩岸誤解誤判，讓兩岸可以和平穩定發展。

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