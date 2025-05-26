迎接三階罷免投票 中五「斷健行動」持巨大「同意罷免」旗面站路口

中五『斷健行動』推出超巨大的「同意罷免」旗面站路口。（罷團提供）

2025/05/26 11:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為第三階段投罷免票熱身，中五「斷健行動」為罷免行動再出新招，這次推出使用超巨大的旗面，讓民眾在遠處就可以見到志工在宣傳三階的「同意罷免」字樣。

中五「斷健行動」發言人「台灣衣美局」表示，預估第三階段投票約在7月底，罷團除了站路口宣傳，騎機車背宣傳燈架的「螢火蟲」不間斷， 現在正與各罷團研議三階合作的行動。

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志工指出，現在宣傳相當重要，因此推出有「同意罷免」字樣超巨大的旗面，比起原本一般在使用的關東旗大了3倍的巨型大旗，在宣傳上效果十足，不僅可以明顯傳達要傳遞的資訊，更可以讓更多民眾在遠處就可以知道志工在那裡宣傳，視覺效果十足。

「台灣衣美局」指出，會做這麼大的旗面為的就是要宣傳，為了三階的宣傳，可以讓更多民眾看到，加深民眾印象，並且一目瞭然，一週多前就準備接下來要使用的文宣品，往後這個團隊會有更多不一樣的宣傳方式，讓民眾不僅看得到，還可以參與活動，一起在這場公民運動中留下自己的足跡。

此外，因應三階的到來，「台灣衣美局」表示，罷團還有新的2.0官方帳號，無論是臉書、IG還是Threads，更可以第一時間讓民眾知道公民團體的消息，無論是出攤資訊，還是最新的宣傳影音，或是問題諮詢，在新的2.0頁面都可以讓民眾更快的得到訊息，接下來還會有活動的即時直播，讓民眾更加貼近公民團體，讓整場公民運動屬於全民。

中五『斷健行動』推出超巨大的「同意罷免」旗面站路口。（罷團提供）

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