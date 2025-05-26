保護同學回家涉跟騷？ 馬士元：先輔導若持續性就符合、同性也算

立法院司法及法制委員會26日開會，邀司法院副秘書長、法務部次長等專題報告「跟蹤騷擾防制法施行三週年後，其制度成效、實務偵查、審判困境與未來修法展望」並備質詢，圖為內政部次長馬士元。（記者方賓照攝）

2025/05/26 11:53

〔記者陸運鋒／台北報導〕「跟蹤騷擾防制法」施行將滿3週年，立法院司法及法制委員會今天邀請相關部會進行專題報告，並備質詢。立委王義川表示，跟騷法通過之後，校園男女同學之間追求，跟騷法跟追求只有一條線存在，假設A同學喜歡B同學，時常跑去教室外看她、放學要保護她回家，就這樣默默跟著，這部分是否構成跟騷。

內政部次長馬士元說，若是違反意願心生恐懼就應該要報案，有涉及社維法或跟騷法都可以報案，只有一次性的話比較符合社維法，偵查若構成跟騷行為將核發告誡書，同性之間也算，詳細還是約詢當事人，有跟蹤拍攝涉及隱私或特定部位，也構成跟騷法。

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法務部次長黃士杰表示，若是同學之間這樣有可能構成跟騷，但還是由教育單位先行輔導，若家長有提出告訴會進行處理，若有反覆或持續跟性，就會構成所謂的跟騷。

教育部學務特教司副司長許嘉倩表示，對於跟騷法校園宣導防治部分都有一直在做，以去年校園統計有80幾件跟騷通報，屬實部份只有12件，還是會加強相關宣導。

警政署副署長詹永茂補充，這部分警方必須是受理報案後再進行了解，絕對不能先分析是否涉及跟騷，這樣是不對的。

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