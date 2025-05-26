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    朱立倫首度表態交棒 黃帝穎：自知大罷免國民黨大勢已去

    黃帝穎表示，朱立倫首度表態交棒，代表他自知大罷免國民黨大勢已去。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

    黃帝穎表示，朱立倫首度表態交棒，代表他自知大罷免國民黨大勢已去。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2025/05/26 11:37

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時表示，目前黨主席改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，並強調「我非常期盼順利交棒」。律師黃帝穎表示，朱立倫首度表態交棒，代表他自知大罷免國民黨大勢已去，派任黨團總召傅崐萁率黨團赴中朝拜是最大敗筆；黃帝穎也點出國民黨立委對台灣的三大危害。

    黃帝穎提到，31個藍委面臨大罷免三階投票，朱立倫首度表態9月改選黨主席交棒，可見大罷免的主流民意態勢清楚，使得朱立倫進退維谷。黃帝穎指出：「朱立倫最大敗筆，是重用三大犯罪前科的傅崐萁擔任國民黨團總召，派傅崐萁率國民黨團在立院會期期間前往中國朝拜。」傅崐萁率國民黨立委赴中朝拜後，開啟立法院的「毀憲亂政」，國民黨「舔共亂台」的惡行十分明確。

    黃帝穎指出，國民黨立委對台灣有三大危害，首先是強推擴權法案，傷害歐美對台信任；第二是國民黨亂刪預算引發眾怒，連美國國會議員都提出質疑，藍委甚至把文化人當要飯的。

    黃帝穎續指，國民黨癱瘓憲法法庭，未來國民黨再推擴權法案，就沒有憲法法庭的制衡機制，台灣不只失去陷政制衡機制，更可能失去歐美的民主與投資信任，這就是大罷免成為人民「背水一戰」的憲政原因。

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