謝龍介羞辱罷團稱被斷章取義 「敲羅」志工再批：根本是「低下集團」

中六敲羅志工批謝龍介不必辯解。（罷團提供）

2025/05/26 11:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委謝龍介對昨天到台中市為中六選區同黨立委羅廷瑋宣講時，說出「生兒子沒有屁X」的言詞，今天他解釋是有人斷章取義，且此語是台語提醒晚輩的語言，以後會更加謹慎；對此「中六敲羅」罷團志工表示，話都講出，請謝龍介不要辯解，最重要的是羅廷瑋找謝龍介卻講出低下的言語，當場沒有制止，造成罕病患者傷害，根本就是「低下集團」。

對於昨天說出「生兒子沒有屁X」的言詞，謝龍介今天表示，是扭曲抹黑別人的人，這種人將來可能如何如何，特定人就不必對號入座，但有人斷章取義，把中間關鍵重點漏掉，變成他直接在詛咒別人；其次，他說，這是台語中長輩提醒晚輩比較直接強烈的語言，如果造成誤會，也非他本意，在此特別說明，以後會更加謹慎。

請繼續往下閱讀...

對此，中六敲羅志工痛批謝龍介，話都說出，不必辯解，要謝龍介道歉，更強調謝龍介一會拿罕病開玩笑，羞辱罷團成員生孩子「沒P眼」；一會又誣指志工收錢操作罷免，更誇張的是，他在開場還講了不少「養鳥說」的黃色擦邊笑話，毫無分寸，拿低級當幽默，實在令人不齒，這樣的言論應受到嚴正譴責。

志工指出，重點就是在羅廷瑋身上，找出跟他一樣，說出低下言語的人，既無法罷免謝龍介，一定要罷免羅廷瑋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法