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    竹市晴空匯火警週年 時力黨團要求市府儘速公布調查報告

    竹市晴空匯火警週年，時力黨團議員呼籲內政部與市府應儘速公布調查結果。（黨團提供）

    竹市晴空匯火警週年，時力黨團議員呼籲內政部與市府應儘速公布調查結果。（黨團提供）

    2025/05/26 11:00

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年5月26日新竹市晴空匯高樓火警造成2名消防員殉職，時代力量議會黨團今要求市府儘速公布行政調查報告，並持續推動消防公安制度改革，避免悲劇重演。

    議員蔡惠婷表示，晴空匯事故後，時代力量黨團要求消防局加強消防員訓練，並且強化無線通訊、氣瓶、呼吸器面罩等各項設備，且採購時務必納入第一線消防員的使用經驗。

    消防員工作權益促進會理事張詠惟針對晴空匯火警表示，內政部災害事故調查委員會與新竹市政府卻仍未提出任何完整報告。消促會15日函文內政部詢問災調報告進度，但僅收到回覆「仍在彙整相關資料」。他質疑到底有什麼資料要彙整這麼久，要求內政部不要再拖延，儘速完成事故災調報告，同時新竹市政府也應公布行政調查報告。

    議員林彥甫表示，一年過去了，市府對於晴空匯火警的行政調查報告依然沒有公布，究竟內部做了哪些檢討、誰被究責懲處，外界都不清楚，這絕對不該是市府面對重大事件的態度。時力黨團要求市府儘速公布完整行政調查報告，唯有還原真相釐清問題，未來才更能避免悲劇重演。

    林彥甫說，針對高層建築消防公安，市府表示會加嚴使照核發審核並委託專業技師現地勘驗，然而，他認為市府應在環評或都審階段，就要求建商要採用符合安全的做法。

    議員廖子齊指出，市府至今未公布行政調查報告，連最基本的救災時序、無線電譯文、殉職位置圖都未完整對外說明。這並非中央責任，而是地方政府應主動承擔的改革契機。她呼籲市府應立即公布行政調查報告、啟動常態健康檢查制度、全面檢討勤務分工與SOP設計。

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