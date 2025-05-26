謝龍介罵罷團「生兒子沒屁X」 吳思瑤批態度傲慢囂張

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/05/26 10:56

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委謝龍介昨天在為同黨立委羅廷瑋街頭宣講時，對罷羅的志工說出「生兒子沒屁X」羞辱言詞，甚至影射罷免團體收受金錢。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨立委害怕罷免，確實承受了壓力，以致於讓他們口不擇言，做出很多可能自己都難以想像的言行，其態度依舊是傲慢和囂張。

吳思瑤表示，罷免即將進入投票階段，確實對國民黨上上下下都造成莫大壓力，急切地安排很多宣講要反制，但是從謝龍介不當、失當的發言可以看得出來，國民黨人面對民意、面對公民提起的罷免，選擇的態度依舊是傲慢和囂張。

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她說，選舉時，大家不都會說：「民之所欲，常在我心；人民是最大的嗎？」可是當面對公民的挑戰，或是意見不同的人時，國民黨人如同謝龍介，就用這種粗鄙不堪的話語回應罷團，甚至還有涉及性別、隱射歧視的不堪言行，這就是因為國民黨立委害怕罷免，他們心裡承受了莫大的壓力。

吳思瑤指出，不只謝龍介，國民黨立委王鴻薇面對和她意見不同的人，也都是用非常傲慢的態度回應。「奉勸國民黨委員們，罷免是人民發起的憲法珍貴權力，我們能夠當選，一票一票都來自於人民，現在人民對你的不適任提出了挑戰，一樣要對人民抱持著敬畏與尊重的態度。」

她強調，國民黨人不要選舉時一套，現在又是另一套，謝龍介用這種言論霸凌罷團，以粗鄙不堪的言論來對任何人，這都是要被批判、要被譴責的。

此外，對於國民黨立委被質疑利用公部門活動「反罷」，引發行政不中立疑慮。吳思瑤說：「尊重，政治人物的發言可受公評。」但她也說，這當中有無涉及行政不中立，譬如說是否濫用縣市政府資源，特別量身訂製場合讓國民黨委員暢所欲言，這當然就濫用公帑了，或是以行政權限協助被罷免人發放文宣。

吳思瑤強調，選舉時，我們自己都知道哪些紅線不可踩、哪些範圍要謹守，這些有選舉經驗的人都非常清楚知悉，不要因為怕罷免就把法規、法令視於無物，也不要為了救罷免，就把整個縣市的資源、公帑，隨便國民黨人濫用，大家可以一起監督。

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