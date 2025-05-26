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    藝人附和中共威嚇、矮化台灣引國人反感 邱垂正：會查處

    陸委會主委邱垂正今日接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，在特定時刻齊同轉發支持對台武統，支持消滅中華民國、矮化台灣的言論，已經引起國人高度反感，這些會來查處。 （翻攝直播）

    陸委會主委邱垂正今日接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，在特定時刻齊同轉發支持對台武統，支持消滅中華民國、矮化台灣的言論，已經引起國人高度反感，這些會來查處。 （翻攝直播）

    2025/05/26 10:50

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕歐陽娜娜等20名赴中發展的台灣藝人被列為行政查處對象，關於何種樣態將被政府開罰？陸委會主委邱垂正今日接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，在特定時刻齊同轉發支持對台武統，支持消滅中華民國、矮化台灣的言論，已經引起國人高度反感，這些會來查處。

    邱垂正指出，在中國發展的演藝人員，以前沒有這種現象，這幾年越來越多。譬如對中國一些慶典或生日，在春晚表演在那邊唱頌，這個屬於言論自由，我們是尊重的，但台灣社會對此非常關注，通常也會引發反感。

    針對藝人講「我愛你中國」是否會開罰？邱垂正回應，這個沒有罰的問題，過去也不會罰這個，坦白講「我們是不樂見」。

    邱垂正進一步說，這些藝人有這麼大知名度，都是台灣這塊土地培養及民眾支持的，「你去支持對岸，我們都在容忍，但是也不樂見，如果有時候做太過分，我們也會適時譴責」。

    邱垂正強調，這些藝人在中國發展，他們對文化、血統、血緣的民族認同，我們都予以尊重，這些是表意自由。但是確實有變本加厲，有藝人附和中共對台軍演，在威嚇台灣人民，或附和要消滅中華民國、矮化台灣的做法。

    邱垂正批評，例如中共外長王毅在聯合國講「中國台灣省」，隨後就有很多藝人同一時間轉發貼文，要說這是自發性行為，國人都不會相信。在特定時刻齊同轉發支持對台武統言論，支持消滅中華民國、矮化台灣的言論，已經引起國人高度反感，這些會來查處。

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