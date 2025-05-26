中二罷免顏寬恒還缺5000份連署 公布5/26~5/29連署點

「解顏行動」罷團再拼5000份連署，今天公布5/26~5/29的連署點。（「解顏行動」罷團提供）

2025/05/26 10:59

〔記者陳建志／台中報導〕「解顏行動」罷團發起罷免台中第二選區立委顏寬恒，雖已經完成送件，並超過法定門檻30278份，不過因未達安全門檻，罷團憂心無法順利補件進入3階投票，疾呼還要5000份連署才能達到安全門檻，近日持續擺攤、掃街衝連署，今天並公布5月26日至5月29日在選區的14個連署點，呼籲還沒簽署的民眾趕緊簽署。

罷團5月6日前往台中市選委會送件，總共送出33099份，超過法定門檻30278份，達到法定門檻的109.3%，不過因未達安全門檻，憂心審核後遭剔除，無法順利完成補件進入3階投票，強調仍須5000份連署才能達到安全門檻。

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罷團發言人小彥表示，團隊近期網路的資訊傳遞遇到不小的阻礙，訊息難以擴散，希望民眾能夠多加協助轉傳、分享。不論是問身邊的選民是否已簽下連署？或是轉傳一張圖卡、分享一則社群貼文，對解顏團隊都有很大的幫助，都是讓罷免能順利進入3階投票的關鍵。

罷團今天並公布5月26日至5月29日的連署點，包括沙鹿三山國王廟前三角公園、沙鹿火車站前，霧峰中正路中華電信前，烏日毛毛動物診所等14個點，呼籲還沒簽署的民眾趕快連署。

「解顏行動」罷團再拼5000份連署，近日志工持續擺攤、掃街衝連署。（記者陳建志攝）

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