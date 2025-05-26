花蓮基地空拍影像疑現小紅書 顧立雄：可能是中國認知作戰

立法院外交及國防委員會處理114年度國防部主管預算凍結案，國防部長顧立雄備詢。（記者方賓照攝）

2025/05/26 10:43

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國社群媒體小紅書上近日流傳空軍花蓮基地影像，部分畫面疑似是由無人機空拍。對此，國防部長顧立雄今（26）日說明，影像是以不同時期衛星影像3D合成後製而成，並非無人機入侵營區；有相當可能是中國在進行認知作戰。

立法院外交及國防委員會今日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等120案。顧立雄於會前受訪表示，他們經過相關分析研判，認為是以不同時期的衛星的影像，用3D合成的方式後製而成，並不是無人機侵入營區，或是在營區外面拍攝的程度。

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民進黨立委羅美玲質詢也關切花蓮基地影像議題。顧立雄答詢表示，他們認為有相當的可能，是中國在從事一種認知作戰。

針對無人機反制系統，空軍司令部參謀長李慶然表示，他們已經在民國111年開始建制主動式與被動式防禦系統，可以接收到遙控的頻率，也可以用雷達波的方式在5公里範圍內主動蒐索，已經有部分的基地建置完成，建置完成的基地，運作情況都非常好；若建置完成，中國想要拍這樣的影像一定會被發現。

陸軍部分，陸軍司令部參謀長陳建義說明，主要以外島地區的為主，目前進度正常，已於4月份核定第一梯13套的產製協議書，會在今年10月上旬交裝，經過驗收合格之後就可以部署，第二梯的部分則預計於明年交裝，目前執行進度正常，陸軍也會落實相關的履約訪廠作為。

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