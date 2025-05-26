朱立倫盼順利交棒 蕭旭岑：他可能扛下責任繼續參選

馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）接受千秋萬事主持人王淺秋（左）專訪。（翻攝直播）

2025/05/26 10:36

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席改選期程尚未出爐，國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時表示，目前改選時程不變，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日接受專訪指出，如果想選總統的人沒有表態，國民黨在面臨打壓、內外交迫的情勢下，朱立倫還是有可能扛下責任，繼續參選。

蕭旭岑今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，王淺秋說，朱立倫沒有直接表態他現在全力拚戰反惡罷，之後是會宣布不參選黨主席嗎，也沒有說死？對此，蕭旭岑認為，朱立倫不可能宣布不參選，這樣他怎麼領導，現在大罷免潮第二階段結果還未出來，之後第三階段投票也還不可知，若主帥說他不選了，整個黨中央團隊的士氣就會潰堤，因為台北市黨部主委黃呂錦茹等很多黨工都還在被羈押中，朱立倫不能做這樣的宣示，他可以說有適當的人選願意交棒，但他不能說自己就不選了，這是合情合理的表態。

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蕭旭岑指出，大罷免7、8月投票，如果民進黨得逞，朱立倫這個主席也幹不下去了，他也沒辦法連任，這是很直接的，因為9月就是主席選舉，當然之前想選的人就要表態，這就回歸之前講的，要觀察想選總統的人有無表態，不管是台中市長盧秀燕或其他人，大罷免的結果與過程必然也會考驗現任的黨主席朱立倫，這是環環相扣的。

蕭旭岑表示，朱立倫有功勞也有苦勞，功勞是去年帶領國民黨在國會重返第一大黨，苦勞是在國民黨已經沒有黨產、且民進黨全力打壓的情況下，還能每個月撐過來，帶領國民黨一步步走下去。自己先前說過，要參選總統的人得參選黨主席，如果今年黨主席選舉，想選總統的人沒有表態要投入的話，朱立倫還是有機會參選連任，因為國民黨還是需要一個有經驗、有能力的人來帶領，「我認為他在行政上是數一數二的人才，他的歷練、資歷都是相當成熟的階段。」

蕭旭岑強調，國民黨的黨、政需要結合在一起，要選總統的人能兼主席，比較能整合未來選舉的資源、論述等，應該由要選總統的人來定調，過去2次總統選舉，都證明黨主席與總統候選人不是同一人，必然有許多問題，競選總部與黨中央的扞格之處。

蕭旭岑說，今天有志於參選總統的人來選黨主席，他認為是好事，朱立倫的專訪是相當好的論述，但如果想選總統的人沒有表態，國民黨在面臨打壓、內外交迫的情勢下，朱立倫還是有可能扛下責任，繼續參選。

蕭旭岑進一步分析，這次大罷免會延續到2026、2028，賴清德動用司法檢調去清掃國民黨的地方黨部，為的是2026、2028瓦解國民黨的組織系統，確實也達到他的功能。國民黨的地方組織系統在這次大罷免已經被清洗一空，對2026、2028是很嚴重的警訊，不管誰當國民黨主席，勢必要面對這樣的情況，大罷免一結束，立刻轉變為2026的攻防戰，如果大罷免不幸被民進黨拿到多數，當然情勢會更加險峻、險惡，就算國民黨守住大罷免，也要面對地方組織被掏空的情況下，如何參選縣市長、縣市議員，這是很嚴重的警訊。

蕭旭岑最後強調，朱立倫無論如何一定要把大罷免守住，唯一方法就是把反對大罷免的票全部催出來，這是他的使命，若這一關過不了，不僅他自己無法連任，國民黨也會土崩瓦解。

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