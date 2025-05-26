中配若遞補不分區立委 邱垂正：應主動放棄中國籍

中國籍配偶若遞補擔任不分區立委，邱垂正強調，當事人要去努力放棄中國國籍，而且中共「國籍法」也有放棄國籍的程序，所以當事人應該主動放棄。（資料照）

2025/05/26 10:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶若遞補擔任不分區立委，不放棄中國國籍要如何處理？邱垂正今日接受廣播節目強調，當事人要去努力放棄，而且中共「國籍法」也有放棄國籍的程序，所以當事人應該主動放棄。

邱垂正說明，兩岸人民關係條例第21條是保障參政權，若選上能否任職，「國籍法」有相關規定。有跟內政部請教，依「公務人員任用法」相關規定，如有遇到無法放棄國籍情事，全世界有10幾個國家無法放棄國籍，但當事人至少要去努力放棄，再由主管確認，看能否放到非機敏性職位，才可以任公職。

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邱垂正進一步說，如果上述情況能適用到民意代表的話，至少當事人要去努力放棄，而且中共「國籍法」也有放棄國籍的程序，所以當事人應該主動放棄。如果放棄不了，可以跟主管機關商量，或許可找到解決問題的程序，但陸委會不是主管機關，這部分不能多說。

另外，政府要求入籍定居的中配繳附喪失原籍證明，從4月21日至6月30日專案受理申請具結或延期，目前還有超過8000人尚未補繳。邱垂正說，此事是有發出14萬張身分證，放棄原籍證明繳回只有13萬張，有1萬張缺口在哪裡，所以啟動專案要求補繳，因為兩岸是「單一戶籍制度」，有雙重身分就會違法。

邱垂正指出，政府希望所有中配在台灣都能安居樂業，去年開始輔導中配補繳證明，將以前沒繳的繳回，後來又發現2004年3月1日該法實施之前，也有很多「資深」中配當初也沒繳交，所以一併通知需要補繳。

邱垂正提及，如果是低收入戶、10年內都沒去中國大陸，或超過70歲行動不方便等，可以用「具結」方式。大部分中配都很配合，政府勇於承擔責任，此舉可把30幾年案件一次解決。

對於尚未繳回除籍證明有多少？邱垂正回應，專案期間是到6月底，目前約有8千位，因為還有很多人在申請、走程序，相信屆時會減少很多。

中國籍配偶李貞秀排民眾黨第15不分區立委名單，未來可能有機會遞補。 （圖擷取自臉書）

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