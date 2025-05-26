為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中配若遞補不分區立委 邱垂正：應主動放棄中國籍

    中國籍配偶若遞補擔任不分區立委，邱垂正強調，當事人要去努力放棄中國國籍，而且中共「國籍法」也有放棄國籍的程序，所以當事人應該主動放棄。（資料照）

    中國籍配偶若遞補擔任不分區立委，邱垂正強調，當事人要去努力放棄中國國籍，而且中共「國籍法」也有放棄國籍的程序，所以當事人應該主動放棄。（資料照）

    2025/05/26 10:26

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國籍配偶若遞補擔任不分區立委，不放棄中國國籍要如何處理？邱垂正今日接受廣播節目強調，當事人要去努力放棄，而且中共「國籍法」也有放棄國籍的程序，所以當事人應該主動放棄。

    邱垂正說明，兩岸人民關係條例第21條是保障參政權，若選上能否任職，「國籍法」有相關規定。有跟內政部請教，依「公務人員任用法」相關規定，如有遇到無法放棄國籍情事，全世界有10幾個國家無法放棄國籍，但當事人至少要去努力放棄，再由主管確認，看能否放到非機敏性職位，才可以任公職。

    邱垂正進一步說，如果上述情況能適用到民意代表的話，至少當事人要去努力放棄，而且中共「國籍法」也有放棄國籍的程序，所以當事人應該主動放棄。如果放棄不了，可以跟主管機關商量，或許可找到解決問題的程序，但陸委會不是主管機關，這部分不能多說。

    另外，政府要求入籍定居的中配繳附喪失原籍證明，從4月21日至6月30日專案受理申請具結或延期，目前還有超過8000人尚未補繳。邱垂正說，此事是有發出14萬張身分證，放棄原籍證明繳回只有13萬張，有1萬張缺口在哪裡，所以啟動專案要求補繳，因為兩岸是「單一戶籍制度」，有雙重身分就會違法。

    邱垂正指出，政府希望所有中配在台灣都能安居樂業，去年開始輔導中配補繳證明，將以前沒繳的繳回，後來又發現2004年3月1日該法實施之前，也有很多「資深」中配當初也沒繳交，所以一併通知需要補繳。

    邱垂正提及，如果是低收入戶、10年內都沒去中國大陸，或超過70歲行動不方便等，可以用「具結」方式。大部分中配都很配合，政府勇於承擔責任，此舉可把30幾年案件一次解決。

    對於尚未繳回除籍證明有多少？邱垂正回應，專案期間是到6月底，目前約有8千位，因為還有很多人在申請、走程序，相信屆時會減少很多。

    中國籍配偶李貞秀排民眾黨第15不分區立委名單，未來可能有機會遞補。 （圖擷取自臉書）

    中國籍配偶李貞秀排民眾黨第15不分區立委名單，未來可能有機會遞補。 （圖擷取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播