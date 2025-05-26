民眾黨提核三延役 吳靜怡：別忽視黃國昌拉下國民黨的能力

吳靜怡提到，國民黨聽黃國昌的「到底是笨還是壞」？國民黨因國會亂象、預算亂刪都要垮台了，黃至今還在亂提「核三延役」，真的不要忽視黃國昌拉下國民黨的能力。（資料照）

2025/05/26 10:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院民眾黨團日前提出「核三重啟」公投案，經藍白強勢表決通過，中選會決議定於8月23日投票。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）指出，國民黨在核三公投的議題並沒有得利，她認為柯志恩、謝龍介未來不僅選不上市長，盧秀燕和蔣萬安的「總統之路」也葬送在中南部票倉，「真的不要忽視黃國昌拉下國民黨的能力」。

吳靜怡表示，從數據觀察可得知，最關心核三議題的是南部地區，核三公投像是「黃國昌拉了一坨屎丟到屏東」一樣，南高屏都感到臭不可聞，而北部完全沒有在關切核三，如果國民黨要柯志恩、謝龍介主打核三延役公投，台南人和高雄人會發現他們原來是擁核的市長參選人，堅持核三延役，台南人和高雄人在公投票的表態可能就等於提早的市長選舉了。

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吳靜怡向泛藍眾縣市首長喊話，質疑新北侯友宜、台北市蔣萬安、桃園市張善政、新竹縣楊文科、新竹市高虹安、台中市盧秀燕、南投縣許淑華、彰化縣王惠美、嘉義市黃敏惠，如果「同意」屏東核能發電廠繼續延役，那就是作賤屏東的價值，來換取你們城市的利益。吳反問：「屏東是不是也乾脆主張，南電不要北送，直接爭取把科技廠全部蓋到屏東，這樣至少回饋給屏東。」

吳靜怡強調，國民黨想利用公投保障自己支持者出來投「不同意」票，但卻犯下柯文哲競選總統時的嚴重錯誤，那就是「瞧不起南部人」，民調從此從南部重挫，現在黃國昌又來了，要南電北送卻又要讓南部人不爽。

吳靜怡指出，南部沒有大罷免，但提早將盧秀燕和蔣萬安的總統之路葬送在中南部票倉。輝達執行長黃仁勳支持各種能源投資，同時也告訴大家別抹黑能源，希望政府「投資核能」，這說法就是之前郭台銘說過的「新式核能」。吳靜怡說：「這方案最適合擁有工業區又排斥中火的盧秀燕、抱著黃仁勳大腿的蔣萬安，地方政府趕快宣布支持核能，趕快選址在台中、台北蓋核能發電廠吧！北士科一邊蓋輝達總部、一邊蓋核能發電廠，看你房價是漲比較快，還是居民逃出士林比較快！」

最後吳靜怡也提到，國民黨聽黃國昌的「到底是笨還是壞」？傅崐萁和黃國昌去年至今戰略失敗，國民黨因為國會亂象、預算亂刪都要垮台了，黃至今還在亂提「核三延役」，真的不要忽視黃國昌拉下國民黨的能力。

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