怕罷免？傅崐萁清晨6點多「送車」 鄉親驚呼：破天荒！

今天清晨六點多，有鄉親發現傅崐萁在吉安鄉長游淑貞陪同下，在出遊的遊覽車上「送車」宣傳，鄉親看到傅一早就出現都相當驚訝。（民眾提供）

2025/05/26 09:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕罷免花蓮縣國民黨立委傅崐萁第二階段連署書已送件，二階達成率超過169％，在全國名列前茅，傅也開始利用時間回防，出席各項活動。今天清晨6點多，有鄉親發現傅崐萁在吉安鄉長游淑貞陪同下登上出遊的遊覽車「送車」宣傳，鄉親一早看到傅出現都相當驚訝，直說：「破天荒！比選舉的時候還勤！」特地拍照留下這難得一見的畫面。

傅崐萁今年在罷免活動開始後，經常利用縣府、各鄉鎮舉行的活動，上台宣講在立法院的政績，最近更製作大扇子，上面製印政策宣導文宣，要求中央廣發1萬元、爭取161億元要為花蓮發送福利等等內容。今天早上送車，傅崐萁也在車上短講，說明年開始爭取到花蓮161億元，可以讓65歲以上長者健保免費。

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傅崐萁大開支票，強調爭取的161億元，可以讓花蓮長者假牙裝設補助、免費施打帶狀皰疹疫苗、敬老禮金大幅提高、擴大實施長者愛心計程車等等老人福利，傅崐萁還強調，他主導通過新版財劃法，像是台南市185萬人口明年增加163億，但花蓮32萬人口，就增加了161億，未來花蓮孩子的學業、培養，通通政府養。

傅崐萁不斷宣傳政績，並祝福鄉親旅遊平安、順利，過程中沒有提到罷免議題，僅說大家一起來打拚，讓花蓮一年比一年好。有些鄉親私下說，以前選舉期間，也沒看過傅崐萁大清早來送車；另外也有常跑紅白帖的議員助理說，最近週一的早上，遇到傅崐萁親自跑殯儀館拈香的機率大增，不管大小攤都親跑，真的是很勤。

民進黨籍縣議員胡仁順說，發錢有誰不要？家庭就像一個微型國家，若有家庭成員整天要求只能發錢，錢都給地方大撒幣，哪天再遇到一次全球疫情或股災等，全台灣要一起倒嗎？中央近年執政財政好，幾乎每年都多給花蓮100億元，如果錢都被傅崐萁拿去大撒幣，拿什麼來做國家建設？

胡仁順說，財政劃分就像家用規劃，家長（中央政府）掌大錢與家庭開銷、孩子（地方政府）有零用錢、自己打工的薪水。假設有一個家庭，小孩就算有打工但家長依然提供生活費，家裡的水電費、房貸等也是由家長付。有幾年，家長因為投資得宜，總收入是提高的，就會將多的收入存起來、裝修房屋、換節能冰箱。但小孩通通出來抗議說，「你們明明就有多賺！為什麼不多給我們錢！然後要求家長給出將近兩倍的錢」。

胡仁順強調，民進黨執政九年多給地方政府的經費跟馬政府比較起來已經大大增加，現在的花蓮縣政府總預算，比起十年前馬英九政府時代，幾乎是一年比一年多、每年都是創歷史新高，去年已經「增加100億」了，多了100億，各位鄉親，您感受到有什麼大進步、大發展嗎？明年多161億會有用嗎？他認為會更慘，不聽話的鄉鎮市長就沒錢，乖乖聽話的就補給你，這樣只是更加速各鄉鎮市的不平等與落差而已。

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