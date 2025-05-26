台電啟動興達大林機組 彭啟明：合法合規

環境部長彭啟明。（記者楊媛婷攝）

2025/05/26 09:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕台電近期啟動興達電廠3、4號機以及大林電廠燃氣機組並公布資訊到官網，卻被部分人士質疑偷開，以及違反環評承諾，也被質疑是否加劇空污，環境部長彭啟明今（26日）指出，相關機組全年運轉不超過720小時就合規，機組運行都是合法運行，也強調空污來源多元，但由煤轉氣是世界趨勢。

立法院衛環委員會今處理衛福部預算解凍案，針對興達電廠、大林電廠機組啟用的部分，彭啟明會前接受媒體訪問時表示，相關機組只要1年啟用時間在720小時內就是合法合規，至於興達電廠的機組並未除役，目前還是服役中機組，另火力發電有分為燃氣與燃煤，正如家中也都會使用天然氣烹飪，燃氣相對燃煤比較乾淨，PM2.5汙染量也低於燃煤，如新加坡的電力95%都是來自火力發電，並以燃氣為主，目前我國也逐步將燃煤轉為燃氣，這是全球的趨勢，也具有一定的成效。

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彭啟明進一步指出，台電都有定期公布用煤量，而和過去8、9年相比，燃煤量已降低4成，「這些都是公開資訊」，另許多國營企業包含中油、中鋼等也都持續排碳減量，他表示國內的PM2.5從2014年的24微克降低到去年的12.8微克，日本一年的PM2.5約8到9，新加坡則是11，但要考量新加坡都是用燃氣發電，另外還有午後大雨，都會改善空氣品質，也指出環境部近期發表空品政策白皮書，希望可以持續改善空污，包含交通工具等造成的空污。

輝達執行長黃仁勳日前表示台灣應該要投資核能，能源不應該被污名化，彭啟明對此表示，總統府召開的氣候變遷委員會對於核能已經有許多討論，我國政府的態度也從未放棄任何因應能源，但必須考量台灣本身有許多特殊的地理條件，包含有地震與斷層，也還沒有辦法妥善處理核廢料，也必須取得大眾的共識。

他強調大家都期待有更安全更保障的新能源技術，不過美國目前發展的SMR（小型模組反應爐）相關評估也要等2030年才會有結果。

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