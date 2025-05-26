陸委會改建議「勿出席」海峽論壇 邱垂正：順應地方反映

陸委會主委邱垂正（右）今日表示，有地方政府反映，用「不樂見」太模糊，對岸仍一直邀請，建議中央直接禁止他們參加海峽論壇，以避免困擾。（翻攝直播）

2025/05/26 09:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國主辦的「海峽論壇」6月將於福建舉行，陸委會日前宣布「禁止中央機關人員參與，建議地方政府人員『勿出席』相關活動」，一改往年所使用「不樂見」用詞。陸委會主委邱垂正今天接受《POP撞新聞》廣播節目訪問表示，有地方政府反映，用「不樂見」太模糊，對岸仍一直邀請，建議中央直接禁止他們去，以避免困擾。

邱垂正指出，海峽論壇是中共對台大型統戰平台，這是中共對台展現統戰成果的活動，會邀請台灣很多團體參加，去年參加的人並不多，大部分是在中國的台商、台生被動員去的，真正從台灣過去的越來越少。

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邱垂正強調，海峽論壇的議題都是為了中共統戰需要，禁止在台辦理相關活動，亦不得與中方合作辦理，一查處將依法處理。也禁止中央機關人員參與，建議地方政府勿出席活動。

關於有地方政府被中共邀請參加？邱垂正說，這幾年國人非常關注民意代表及縣市首長是否赴中，都傾向不喜歡縣市政府去，而且中共「口惠而實不至」，參加海峽論壇也沒有實質能夠帶動地方，已經越來越少人參加。

邱垂正透露，有地方政府跟我們反映，如果中央只是「不樂見」太模糊了，對岸還是一直來邀請，地方也很難拒絕，希望中央直接講明禁止參加，他們就不會去。

他強調，我們向來都反對去具有統戰性質的交流，海峽論壇是馬政府時代就認定的「統戰平台」。今年若有政黨人士、公協會或民間團體要去參加，須注意社會觀感及國際視聽，應盡量維護國家整體利益。

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