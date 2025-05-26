謝龍介嗆罷團「生兒子沒屁X 」中六罷團回擊：讓羅廷瑋退出政壇

中六「敲羅行動」罷團志工表示，志工們只是站在對面路口舉牌，並未拿麥克風宣講，卻遭羞辱。（罷團提供）

2025/05/26 09:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委謝龍介昨天在為同黨的中六立委羅廷瑋街頭宣講時，對罷羅的志工說出「生兒子沒屁X」羞辱言詞，甚至影射罷免團體收受金錢；「敲羅行動」志工痛批謝龍介不僅嚴重歧視罕病患者，更是惡意抹黑公民自主參與罷免行動的精神，因此要讓羅廷瑋退出政壇，讓台中人的尊嚴不再被踐踏。

「敲羅行動」罷團志工表示，昨天有、44位志工站在離羅廷瑋活動很遠的馬路口，只是舉「同意罷免」的牌子，並沒有拿麥克風宣講，卻遭到謝龍介言詞羞辱；更令人失望的是，羅廷瑋作為文教委員，並沒有當場立即制止謝龍介的不當言論，反而是繼續鞠躬哈腰，默許與放任謝龍介失言，這讓罷團明白，羅廷瑋所營造的「有禮貌形象」，只不過是選舉包裝的虛偽假面。

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「敲羅行動」罷團指出，或許他們無法罷免謝龍介，但能藉由罷免姑息歧視、放任偏頗言論的羅廷瑋，從台中選區淘汰。

「敲羅行動」罷團呼籲台中市中區、南區、東區、西區的選民踴躍投出同意罷免票，用正念維護公理，拒絕政治中的輕蔑與冷血，讓羅廷瑋退出政壇，讓台中人的尊嚴不再被踐踏。

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