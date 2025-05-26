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    習近平國師：因為小紅書 統一後治理台灣比香港還容易

    過去被稱為「習近平國師」的上海復旦大學教授張維為，近日一場提及台灣的演講掀起熱議。（圖翻攝自微博）

    過去被稱為「習近平國師」的上海復旦大學教授張維為，近日一場提及台灣的演講掀起熱議。（圖翻攝自微博）

    2025/05/26 00:44

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕過去被稱為「習近平國師」的上海復旦大學教授張維為，近日一場提及台灣的演講掀起外界熱議。他宣稱，「解決台灣問題」的時機已越來越成熟，有了「小紅書」這種受不少台灣年輕人愛用的中國社交平台，他相信統一台灣後「會比治理香港還要容易」。張維為還預告，「台灣不會有下次大選！」

    綜合中港媒體報導，張維為近日受邀到武漢大學演講，被學生問到有關台灣的問題時，他宣稱「解決台灣問題」已臻成熟，因為中國經濟對台灣呈現「輾壓」態勢，台灣越來越像個「普通省份」，而且台灣經濟「嚴重依賴中國出口」，尤其是半導體和電子產品，「要不是因為是同胞，我們其實完全可以少買」。

    他接著說，在軍事方面更不用說，中國有全面優勢，解放軍和台灣部隊兵力懸殊，軍事武器、軍備、開支等的差距更是不在話下，「所以統一不存在實力問題，只是成本問題。我們不會容忍台獨一直興風作浪」。張維為更稱，台灣體制落後，現在「台灣領導人」的能力連一個「上海區委書記」都還不如，台獨勢力不成氣候，「說不定哪天你一醒來，（台灣）已經解放了！」

    張維為還表示，有不少台灣年輕人愛用中國的「小紅書」等平台，因此他們越來越受中國影響，「我相信台灣統一之後，治理起來會比治理香港還要容易」、「「過去我們一直講『一國兩制』，不接受我們就『一國一制』了，這很簡單」。此外，他還聲稱：「台灣省沒有下次大選了！」

    張維為這些發言引發外界熱議，台灣網友紛紛表示「牠必須保狗官位，什麼狗話都可以講」、「真的覺得應該直接嚴禁小紅書跟抖音」、「中國向來吹牛是天下第一」、「重點在他說台灣沒有下次大選，跟金門某珍說的一樣，令人毛骨悚然」、「別的不說，嘴砲我只服中國」、「抖音、小紅書溫水煮青蛙，敵我不分的人太多」、「這可以說明藍白為什麼不惜毀憲亂政，他們的觀念就是不打算選舉了……」

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