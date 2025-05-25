謝龍介嗆罷團「生兒子沒屁股！ 」 網酸：謝的兒子會吸毒

國民黨立委謝龍介為同黨立委羅廷瑋站台，用台語辱罵罷免公民團體志工，「改天生兒子沒屁股！ 」。（翻攝自臉書Mr.柯學先生）

2025/05/25 22:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕網紅Mr.柯學先生今天（25日）於臉書公布一段影片，國民黨立委謝龍介於今天幫國民黨立委羅廷瑋站台，宣傳反罷免時，見到宣講的路口對面有罷免團體，竟然用台語辱罵罷免公民團體志工，「生兒子沒屁股！ 」，對此，Mr.柯學先生反擊說，「罷團生兒子不會沒有屁X（屁股），但是謝龍介的兒子會吸毒，望周知」。

上述影片顯示，謝龍介抵達宣講路口時，見對面有罷免志工，他說，「是鳥仔（青鳥）嗎？」，他又拉著褲子皮帶繼續說，「我這個再大的鳥都裝得下」，之後，謝龍介站在國民黨立委羅廷瑋旁，手持麥克風說，罷免團體是用謊言等手段，扭曲抹黑羅廷瑋，「白布硬是要抹到黑，（罷免團體）改天生兒子沒屁股！」。

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Mr.柯學先生質疑，謝龍介今天幫羅廷瑋宣講，一下車就用噁心的言論，侮辱在對街的罷團，甚至在宣講中，還脫口而出，罷免羅廷瑋的這些人，生兒子沒屁X！「這就是國民黨立委的水準，這種的要選台南市長，你當台南人眼瞎？」

網友也幾乎一面倒，紛紛質疑或抨擊謝龍介，「原來他家教是如此低級」、「低級到極點」、「這是在示範請鬼開藥單嗎？」、「大罷免專治這種爛立委」。

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