罷顏志工遭里長嗆「囝仔人去撞一撞」 網炸鍋：先檢舉沒戴安全帽！

烏日南里里的蔡姓里長沒戴安全帽騎車尾隨罷團志工，還嗆「讓這些囝仔人去撞一撞」。（圖翻攝自閩南狼臉書）

2025/05/25 23:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，台中二選區藍委顏寬恒的罷免案雖已成功送件，但目前僅達法定門檻110%，在地罷團持續收連署，力拚通過安全門檻（130%）。不過近日有罷團志工到烏日區掃街收連署，遭當地里長騎機車尾隨嗆聲，讓志工心生恐懼。大批網友看到影片後氣炸，還有不少人注意到該名里長違規，直呼「先檢舉沒戴安全帽！」

罷免顏寬恒二階連署持續收件中，罷團「中二解顏」數名志工昨天（24日）到烏日區溪南路低調掃街宣傳拜免，結果南里里的里長蔡敏陽得知此事後，竟騎機車尾隨，還停在一戶人家前，語帶嘲諷問住戶「他們連署罷免的，要不要簽一下？」，被問的住戶婉轉拒絕。接著蔡敏陽說「我是好意跟你們講」，看到志工拿起手機拍他，還挑釁地對著鏡頭舉起雙手比YA。

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接下來蔡敏陽竟然對著該戶人家說出「讓這些囝仔人去撞一撞」這類詛咒罷團志工的發言，還批志工「不知天高地厚」、「被人家煽動就這樣」、「賺錢也要賺有道理的」等諷刺志工的話。不僅如此蔡敏陽沿路騎車都沒戴安全帽，而且還跨越雙黃線逆向行駛。

饒舌歌手「閩南狼」陳柏源在臉書轉發該影片，大批網友看完氣炸，「先檢舉沒戴安全帽」、「這位里長大人你好囂張喔，沒戴安全帽你還批評別人」、「里長尊重別人懂嗎？」、「騎車不戴安全帽，罰！」、「這老頭都不守法了，我信你個鬼」、「倚老賣老的傢伙」、「選出這種里長，有夠了然」、「本來不想投，看了之後我決定出來罷免」、「志工有沒有領錢先不說，里長違規上路屬實！」

中二解顏團隊表示，志工都是義務排班絕無領薪水，並說該現象並非個案，也是許多地方的縮影。唯有透過繼續罷免，方能讓地方勢力與樁腳們意識到人民行使公民權的影響力，以防止這樣的惡劣行徑與恐懼，散播蔓延至下一代。

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