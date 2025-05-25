黃國昌嗆民進黨「一黨專政」 律師：暗酸國民黨？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/05/25 23:35

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免行動席捲政壇，傳出藍營將找台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜和民眾黨主席黃國昌，來組成「抗罷四本柱」，而黃國昌也表示，「希望台灣不要再走回民進黨一黨專政老路。」對此，律師黃帝穎直言，「黃國昌如果不是暗酸國民黨，就是完全搞錯對象！」

黃帝穎今（25）日於臉書粉專提到，台灣一黨專政的老路，是國民黨曾實施世界最久的戒嚴，根本不是民進黨，「這是歷史常識，也有世界文獻可查，黃國昌找國民黨結盟竟嗆一黨專政，根本顛倒黑白，背離社會常識！」

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黃帝穎解釋，根據自由之家（Freedom House）發表的「2025年全球自由度報告（Freedom in the World）」顯示，台灣以94分列在自由國家；中國僅拿9分列為不自由國家，因此能讓習近平有無限任期的中國，是全球都公認的一黨專政獨裁國家，「藍白宣稱反一黨專政、戰獨裁，卻不敢提9分的中國，反而對自由度94高分的台灣一再羞辱是獨裁、一黨專政。」

黃帝穎強調，藍白對世界公認的獨裁中國「卑躬屈膝」，而有3大犯罪前科的藍營總召傅崐萁，更率領國民黨立院黨團前往中國朝拜，卻對民主台灣一再羞辱是獨裁，「這更證明大罷免的必要性，人民必須讓國會回歸民主常軌！」

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