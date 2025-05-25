出機票錢送出國？翁曉玲驚句頻頻 黃敬平氣炸：不給了！

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/05/25 22:59

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免延燒，目前藍綠立委罷免案二階連署送件呈「31：0」，讓大批藍軍焦慮，然而藍營內部持續有人「自爆」，為罷免添加柴火，尤其是被戲稱為「驚句製造機」的藍委翁曉玲。國民黨桃園市議員黃敬平日前公開點名翁曉玲，苦勸她「先出國、少出來講話，我願意出機票錢」，但翁曉玲仍不斷失言，近日更是因為「麥當勞說」引發輿論批評，讓黃敬平忍不住直言不想給她機票錢了，「一直講一直講，我還給啊？那不是呆子嗎！」

黃敬平日前在政論節目上點名不用面臨罷免的不分區立委翁曉玲，表示希望她在大罷免三階投票之前都不要再出來亂講話，能趁立院休會時出國是最好，他願意幫忙出機票錢，發言一出笑翻大批網友。不過同黨同志苦勸沒用，翁曉玲依舊驚句不斷，上週脫口稱總統府業務費遭凍沒錢聘廚師煮飯，總統府憲兵「可以叫麥當勞」之後，又說「全台大停電對藍委有利」，引發輿論批評。

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對此，黃敬平近日上政論節目「娟我什麼事」，被問到幫翁曉玲出機票錢的發言還算不算數，他忍不住砲轟：「現在不要了，一直講一直講，還要來跟我要機票錢！她一直這樣講，我還給啊？那不是呆子嗎！我已經講過了，少講話！」

主持人陳斐娟追問，翁曉玲是否真的有去要機票錢，黃敬平表示是藍委陳玉珍日前跟他通電話，使用擴音時，剛好在旁邊的翁曉玲也加入通話，在電話中他得知翁和陳6月有赴美行程，當時陳玉珍就有幫翁曉玲跟他要機票錢，之後上節目又碰到陳玉珍，對方還強調「翁曉玲委員一定會跟你要，單程的就好」。

黃敬平在另外一檔政論節目「新台灣加油」加碼透露，陳玉珍除了幫翁曉玲要機票錢，還順便想拗一筆，陳玉珍說「我陪她出去，照理說你也要幫我出」，但黃敬平當時回應說自己只有要贊助翁曉玲，沒有包含陳玉珍。

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