海巡馬祖威力掃蕩 查獲越界中國船2艘

海巡署第11（馬祖）巡防區指揮部加強非洲豬瘟等邊境防疫，昨展開聯合擴大威力掃蕩專案勤務。（圖為海巡署提供）

2025/05/25 20:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕端午節前夕，為防範中國漁船越界情事，杜絕走私偷渡案件，海巡署第11（馬祖）巡防區指揮部加強非洲豬瘟等邊境防疫，昨天（24日）展開聯合擴大威力掃蕩專案勤務，共查獲越界中國船隻2艘，查獲通緝犯1人。

海巡署11巡防區指揮部主任洪文泉表示，24日的岸巡、海巡聯合勤務擴大威力掃蕩，由海巡署第11巡防區指揮部統合金馬澎分署第10岸巡隊、偵防分署連江查緝隊及艦隊分署第10海巡隊，並結合移民署北區事務大隊連江縣專勤隊、警政署基隆港務警察總隊福澳中隊及連江縣警察局，針對馬祖地區，動員巡防艇6艘、巡邏車13輛及查緝人力92人，全面巡查馬祖地區海域、海岸，針對港區、岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等易走私、偷渡地點，積極巡緝不法，強化邊境勤務，增加貨船拆檢率，杜絕不法走私；另持續取締越界中國籍漁船及快艇，以維護海洋漁業資源及台馬電纜設施安全。

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洪文泉指出，馬祖4鄉5島海域遼闊，2024年迄今馬祖海巡單位同仁執行驅離越界中國船668船、扣留3艘船，岸際應處漂流豬屍案6件、查緝走私偷渡6件、海洋生態保育暨岸際油污防治案41件、協助民眾傷病緊急醫療後送案55件、取締小三通旅客違規攜帶農產品案158件。

海巡署第11（馬祖）巡防區指揮部加強非洲豬瘟等邊境防疫，昨展開聯合擴大威力掃蕩專案勤務。（圖為海巡署提供）

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