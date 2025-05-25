蔣介石在台打造「魔宮帝國」 李筱峰：二二八鎮壓有功人員全升官

學者李筱峰（圖）今指出，蔣介石是二二八事件元凶，不僅派兵來台鎮壓，事後鎮壓有功的彭孟緝、柯遠芬等人全部升官。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/25 20:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕小心獨裁者還在你身邊！國立台北教育大學名譽教授李筱峰今日在「全面控制：總體檢蔣介石獨裁統治及其影響」新書發表會強調，蔣介石是二二八事件元凶，不僅派兵來台鎮壓，事後鎮壓有功的彭孟緝、柯遠芬等人全部升官。

李筱峰指出，二二八事件前，蔣介石派「新總督」陳儀來台進行殖民統治，陳儀對台灣民意完全不了解。當年《民報》曾以「迎迓蔣主席蒞台」為題發表社論，文章提及「因由祖國移來不少的壞習氣，加之貪污案續出，而且有以征服者之對待被征服者的優越態度，使台胞們發生了極大的憤懣與不快，甚至有生起悲觀，放棄了對於將來的希望」。

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李筱峰談及，然而，蔣介石對民間輿論視而不見，來台未曾真正了解台灣民眾心聲。蔣視察後還在日記中寫道，「台灣尚未被共黨份子所滲透，可視為一片乾淨土。余此次巡視台灣，在政治上對台灣民眾之心理影響必大也」。

李筱峰表示，結果蔣介石來台4個月後，台灣就爆發二二八事件，可見蔣對台灣民心一無所知。二二八事件發生後，蔣又認為台灣人被共產黨滲透，甚至不理國際警訊，諉過於人、放縱陳儀，陳儀甚至改去當浙江省主席。蔣介石更以綏靖之名派兵來台進行鎮壓，並對台灣社會菁英有計畫捕殺。

李筱峰批評，台灣警備總司令參謀長柯遠芬、高雄要塞司令彭孟緝、憲兵第四團團長張慕陶等人鎮壓有功人員，在二二八事件後全部升官。蔣介石縱容地方上的軍憲特務、濫捕濫殺，甚至還直接下令給特務人員對社會菁英逕行槍決。在血腥整肅之後，不但沒有糾謬，反而獎惡賞瀆。這些錯誤不僅造成台灣社會永遠無法彌補的損失，也台灣社會烙下痛苦的傷痕。

另外，「全面控制：總體檢蔣介石獨裁統治及其影響」一書，內文剖析「蔣介石與台灣的國際法律地位」。直指蔣介石奉聯軍亞洲戰區司令指示，在日本投降但戰爭尚未結束前，軍事佔領了台灣。但因「舊金山和約」及「日華和約」都未規定日本對台澎領土的歸屬或轉讓，中華民國和中華人民共和國都未參加「舊金山和約」，因此中華民國在戰時對台灣的佔領狀態，事實上無法結束，也造成台灣的法律地位繼續處於未定的狀態。

據分析，即便蔣介石集團對於台灣確實進行超長時間的佔領，就算是由中華民國主張對台灣為「事實上之兼併」，也會違反現代國際法而無效。何況中華民國並未主張台灣為「事實上之兼併」，而是用一種僅具政治口號效果的「光復台灣」，含糊帶過其違反國際強行法的惡行。

時至今日，蔣介石在台灣打造的「魔宮帝國」，並沒有隨著他與其後代的死去，以及台灣的表面民主化，而跟著瓦解。蔣介石集團病毒帶來的恐慌症，不斷蛀蝕著台灣人的主體意識，以及台灣的國際法律地位。

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